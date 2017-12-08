مقتل فلسطينيين وإصابة أكثر من 300 برصاص الاحتلال

- قتيلان في قطاع غزة و 217 جريحا في الضفة الغربية والقدس الشرقية و 110 جرحى في غزةعادل عبد الجواد: أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الجمعة، عن مقتل أول شهداء القدس "محمود المصري" من خانيونس الذي قتل على الحدود الجنوبية لقطاع غزة برصاص الاحتلال. وأصيب حوالى 300 آخرين فى ا

– قتيلان في قطاع غزة و 217 جريحا في الضفة الغربية والقدس الشرقية و 110 جرحى في غزة

عادل عبد الجواد:



أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الجمعة، عن مقتل أول شهداء القدس “محمود المصري” من خانيونس الذي قتل على الحدود الجنوبية لقطاع غزة برصاص الاحتلال.

وأصيب حوالى 300 آخرين فى اشتباكات مع قوات الإحتلال الإسرائيلي في يهودا والسامرة وحدود غزة، وذكرت الصحة الفلسطينية أن عشرات الجرحى أصيبوا بنيران حية وأن حياتهم فى خطر

وأصيب عشرات آخرون بالرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع ونقل حوالي 60 جريح إلى مستشفيات مختلفة، وفي قطاع غزة، أصيب 55 فلسطينيا في اشتباكات بالقرب من السياج الأمني.