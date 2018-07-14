مقتل فلسطينيين اثنين في غارة إسرائيلية على غزة

(رويترز) قال مسؤولون في قطاع الصحة في غزة إن فلسطينيين قتلا في غارة إسرائيلية على مدينة غزة يوم السبت.وأفاد شهود أن الغارة الجوية استهدفت مبنى خاويا في مدينة غزة وإن من قتلا كانا من المارة. ولم يكن لدى المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي تعليق على النبأ.وفي وقت سابق قال مسؤولو صحة إن 12

(رويترز)

قال مسؤولون في قطاع الصحة في غزة إن فلسطينيين قتلا في غارة إسرائيلية على مدينة غزة يوم السبت.

وأفاد شهود أن الغارة الجوية استهدفت مبنى خاويا في مدينة غزة وإن من قتلا كانا من المارة. ولم يكن لدى المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي تعليق على النبأ.

وفي وقت سابق قال مسؤولو صحة إن 12 فلسطينيا أصيبا في غارة جوية إسرائيلية على مدينة غزة.

ونفذ الجيش الإسرائيلي عشرات الضربات الجوية على غزة فيما أطلق مسلحون فلسطينيون عشرات الصواريخ صوب إسرائيل يوم السبت في تصاعد في حدة القتال.





في سياق متصل، قال شاهد من رويترز إن صفارات الإنذار دوت في مدينة عسقلان الإسرائيلية يوم السبت تحذيرا من صواريخ قادمة من قطاع غزة وإن إسرائيليين أصيبا بجروح جراء صواريخ فلسطينية سقطت في بلدة أخرى.



ولم يتضح ما إذا كانت عسقلان تعرضت لأي صواريخ. وقصف الجيش الإسرائيلي عشرات من مواقع المسلحين في غزة في حين أطلق مسلحون فلسطينيون عشرات الصواريخ وقذائف المورتر على قرى متاخمة للحدود يوم السبت.



واستهداف عسقلان سيكون دلالة على أن المسلحين يحاول الوصول إلى مسافة أعمق داخل إسرائيل. ورأى شاهد من رويترز امرأتين أصيبتا على الأرجح من جراء صاروخ سقط في مدينة سديروت الإسرائيلية قرب الحدود.

