مقتل عنصرين من حركة الجهاد في غزة برصاص الاحتلال

عادل عبد الجواد أفادت وسائل إعلام فلسطينية أن اثنين من حركة الجهاد الإسلامي قتلا أثناء ركوبهما دراجات نارية بالقرب من الحدود مع قطاع غزة، خلال عملية اغتيال نفذها جيش الإحتلال عن طريق الجو. بينما أنكر مكتب المتحدث باسم جيش الإحتلال في بيان له تصفيه الجهاديين قائلا: "لم يكن هناك هجوم من قبل ا



عادل عبد الجواد

أفادت وسائل إعلام فلسطينية أن اثنين من حركة الجهاد الإسلامي قتلا أثناء ركوبهما دراجات نارية بالقرب من الحدود مع قطاع غزة، خلال عملية اغتيال نفذها جيش الإحتلال عن طريق الجو.

بينما أنكر مكتب المتحدث باسم جيش الإحتلال في بيان له تصفيه الجهاديين قائلا: “لم يكن هناك هجوم من قبل الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة”

بينما أكدت تقارير فلسطينية أن الضربة الاسرائيلية نفذت عن طريق صاروخ اطلق من طائرة بدون طيار على منطقة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

ويأتي ذلك فى ضوء التوتر الذي شهدته الأيام الاخيرة على الحدود الجنوبية لقطاع غزة بين الفلسطينين والإسرائيليين وخاصة بعد إعلان ترامب رئيس أمريكا نقل سفارة بلاده إلي القدس، بالإضافة إلي إطلاق صواريخ من قطاع غزة صوب اسرائيل.

وأفاد جيش الإحتلال أن القبة الحديدية اعترضت صاروخا واحد على الأقل بنجاح الليلة الماضية.

وأفاد الجيش الإسرائيلي أنه في الليلة الماضية أطلق صاروخان من قطاع غزة، سقط أحدهما في منطقة مفتوحة، بينما اعترضت القبة الحديدية صاروخا آخر.

