سيـــاســة

مقتل عنصرين إرهابيين في مداهمة أمنية بالقليوبية (فيديو)

هاربان من خلية الأميرية التى ضبطت خلال إبريل الماضي.
أماني عوض 2:15 م, الأثنين, 28 سبتمبر 20 2:15 م, الأثنين, 28 سبتمبر 20

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلنت وزارة الداخلية عن مقتل عنصرين إرهابيين خلال مداهمة أمنية، في منطقة القلج بمحافظة القليوبية، حسبما أعلنت فضائية إكسترا نيوز، اليوم الإثنين.

وقالت وزارة الداخلية ، إنه في إطار جهود الوزارة لملاحقة العناصر الإرهابية الهاربة.

التخطيط لعمليات عدائية

وتابعت: وردت معلومات لقطاع الأمن الوطني باختباء اثنين من تلك العناصر شديدة الخطورة بإحدى الشقق السكنية بمنطقة القلج بالقليوبية، واتخاذها وكرًا للإعداد والتخطيط لارتكاب عمليات عدائية خلال الفترة المقبلة.

اقرأ أيضا  للمتواجدين داخل المملكة.. السعودية تسمح بأداء العمرة تدريجيا بدءا من 4 أكتوبر

وأوضحت المعلومات، أن الإرهابيين ضمن عناصر الخلية التكفيرية التي وجهت ضربة استباقية لها خلال شهر إبريل الماضي قبل تنفيذها عمليات إرهابية، بالتزامن مع أعياد الطائفة المسيحية.

أعضاء في خلية الأميرية

وأسفر التعامل مع الخلية عن مصرع 7 عناصر إرهابية واستشهاد المقدم محمد الحوفي بقطاع الأمن الوطني.

وعلى الفور داهمت تلك الشقة، وأسفر التعامل عن مقتل العنصرين الإرهابيين، وهما: حسام عبد ربه على كركيت 42 عامًا، وأحمد السيد البيومي إبراهيم 37 عامًا.

اقرأ أيضا  مصطفى أديب يعتذر عن عدم تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

الداخلية: عثرنا بحوزتهما على أسلحة نارية

وعثر بحوزتهما على بندقية آلية وطبنجة ماركة حلوان، وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة.

واتخذت الإجراءات القانونية، وتوالي نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

ملف الكاتب أماني عوض

اقرأ أيضاً

الداخلية: مقتل 18 إرهابيًا في مداهمة أمنية بمدينة بئر العبد (فيديو)

أماني عوض 2:03 ص, الأحد, 3 مايو 20

استشهاد ضابط أمن وطني في عملية القضاء على الإرهابيين بالأميرية (صور)

أماني عوض 9:24 م, الثلاثاء, 14 أبريل 20

الداخلية: مقتل 6 عناصر إرهابية في تبادل إطلاق نار بشمال سيناء (صور)

أماني عوض 4:30 م, الأثنين, 16 مارس 20

الداخلية: مقتل 3 إرهابيين بسيناء قبل تنفيذ عملية عدائية (صور)

أماني عوض 2:52 م, الخميس, 5 ديسمبر 19

مصرع خلية إرهابية وإصابة 3 ضباط في مداهمة للأمن بشمال سيناء (صور)

أماني عوض 4:19 م, الأحد, 15 سبتمبر 19

محافظ مطروح يدين الحادث الإرهابي بالعريش وينعى شهداء الوطن

معتز محمود 4:19 م, الأربعاء, 26 يونيو 19