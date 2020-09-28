مقتل عنصرين إرهابيين في مداهمة أمنية بالقليوبية (فيديو)

أعلنت وزارة الداخلية عن مقتل عنصرين إرهابيين خلال مداهمة أمنية، في منطقة القلج بمحافظة القليوبية، حسبما أعلنت فضائية إكسترا نيوز، اليوم الإثنين.

وقالت وزارة الداخلية ، إنه في إطار جهود الوزارة لملاحقة العناصر الإرهابية الهاربة.

التخطيط لعمليات عدائية

وتابعت: وردت معلومات لقطاع الأمن الوطني باختباء اثنين من تلك العناصر شديدة الخطورة بإحدى الشقق السكنية بمنطقة القلج بالقليوبية، واتخاذها وكرًا للإعداد والتخطيط لارتكاب عمليات عدائية خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت المعلومات، أن الإرهابيين ضمن عناصر الخلية التكفيرية التي وجهت ضربة استباقية لها خلال شهر إبريل الماضي قبل تنفيذها عمليات إرهابية، بالتزامن مع أعياد الطائفة المسيحية.

أعضاء في خلية الأميرية

وأسفر التعامل مع الخلية عن مصرع 7 عناصر إرهابية واستشهاد المقدم محمد الحوفي بقطاع الأمن الوطني.

وعلى الفور داهمت تلك الشقة، وأسفر التعامل عن مقتل العنصرين الإرهابيين، وهما: حسام عبد ربه على كركيت 42 عامًا، وأحمد السيد البيومي إبراهيم 37 عامًا.

الداخلية: عثرنا بحوزتهما على أسلحة نارية

وعثر بحوزتهما على بندقية آلية وطبنجة ماركة حلوان، وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة.

واتخذت الإجراءات القانونية، وتوالي نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات.