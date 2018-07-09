مقتل شرطي سعودي ومقيم في «هجوم إرهابي»

وكالات:قُتل أحد عناصر الأمن السعوديين ومقيم من الجنسية البنجلاديشية، الأحد، بعد إطلاق نار على نقطة أمنية، حسبما أعلنت وزارة الداخلية السعودية.وأفادت وزارة الداخلية بـ«تعرّض نقطة الضبط الأمني المتمركزة في طريق بريدة الطرفية بمنطقة القصيم، عصر الأحد، إلى إطلاق نار من 3 إرهابيين يستقلون سيارة

وكالات:

قُتل أحد عناصر الأمن السعوديين ومقيم من الجنسية البنجلاديشية، الأحد، بعد إطلاق نار على نقطة أمنية، حسبما أعلنت وزارة الداخلية السعودية.

وأفادت وزارة الداخلية بـ«تعرّض نقطة الضبط الأمني المتمركزة في طريق بريدة الطرفية بمنطقة القصيم، عصر الأحد، إلى إطلاق نار من 3 إرهابيين يستقلون سيارة، ما نتج عنه استشهاد الرقيب أول سليمان عبدالعزيز العبداللطيف ومقيم من الجنسية البنغلاديشية».

وتحدثت الوزارة عن «مقتل اثنين من الإرهابيين وإصابة الثالث ونقله للمستشفى بعد تورطهم بإطلاق النار من سلاح رشاش على نقطة الضبط الأمني».

وفي 20 أبريل، قُتل 4 عناصر أمن سعوديين في هجوم استهدف نقطة تفتيش أمنية في منطقة عسير جنوب البلاد.