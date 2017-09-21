مقتل شخص وإصابة 10 خلال مظاهرات في توجو

وكالات:لقى شخص مصرعه وأصيب 10 آخرون على الأقل خلال المظاهرات التى نظمتها المعارضة أمس الأربعاء، فى توجو احتجاجا على مشروع قانون يسمح للرئيس الحالى فوريه جناسنجبا بالبقاء فى منصبه إلى الأبد.وذكرت شبكة "ايه بى سى نيوز" الأخبارية الأمريكية، أن وزير الأمن الكولونيل ديمهام ياراك اتهم عناصر المعارضة ب

وكالات:

لقى شخص مصرعه وأصيب 10 آخرون على الأقل خلال المظاهرات التى نظمتها المعارضة أمس الأربعاء، فى توجو احتجاجا على مشروع قانون يسمح للرئيس الحالى فوريه جناسنجبا بالبقاء فى منصبه إلى الأبد.

وذكرت شبكة “ايه بى سى نيوز” الأخبارية الأمريكية، أن وزير الأمن الكولونيل ديمهام ياراك اتهم عناصر المعارضة باستغلال المظاهرات لادخال أسلحة، مشيرة إلى أن هذه المظاهرات تأتى إثر تأييد العناصر الموالية فى الحكومة داخل البرلمان أمل أمس الثلاثاء لمشروع القانون الذى يجب ان يطرح فى استفتاء شعبى.

يذكر أن فوريه جناسنجبا يتولى مقاليد السلطة فى توجو منذ وفاة والده عام 2005.