مقتل شخصين جراء إعصار قوي وسط اليابان

اجتاح إعصار قوي وسط اليابان اليوم السبت، متسببا في هطول أمطار غزيرة ورياح شديدة، وهو ما أسفر عن مقتل شخصين وانقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل، حسبما ذكرت وكالة كيودو للأنباء اليابانية.

وتضررت مدينة شيزوكا الواقعة جنوب غربي العاصمة طوكيو بشكل خاص بشدة بعد أن تعرضت لأمطار بلغ منسوبها 417 مليمترا منذ بدء هطولها يوم الخميس، وفقا لما قالته وكالة الأرصاد الجوية اليابانية.

ولقي رجل في الأربعينيات من عمره حتفه في انهيار أرضي، فيما تم العثور على رجل يبلغ من العمر 29 عاما ميتا بعد أن سقطت سيارته في خزان، بحسب كيودو.

وقالت شركة تشوبو إلكتريك باور جريد إن الكهرباء انقطعت عن نحو 120 ألف منزل، وأضافت أن انهيارا أرضيا أدى إلى سقوط برجي كهرباء.

وقالت الشركة على حسابها على تويتر “نتوقع أن يستغرق إعادة الكهرباء بعض الوقت بسبب الانهيارات الأرضية، من بين عوامل أخرى”.

واستأنفت شركة سنترال جي آر تشغيل بعض خدمات القطارات السريعة التي تم تعليقها من مساء يوم الجمعة بسبب الأمطار.