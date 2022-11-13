مقتل ستة أشخاص على الأقل وإصابة العشرات في انفجار في إسطنبول

لقى ستة أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب العشرات في انفجار في منطقة مزدحمة بوسط مدينة اسطنبول التركية، وتعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال كلمة بثها التلفزيون التركي، بالكشف عن منفذي التفجير، وأضاف: “سوف ينالون عقابهم”.

انفجار اسطنبول التركية

وتابع الرئيس التركي بالقول إن الأشخاص الذين يحاولون النيل من بلاده “لن يحققوا طموحهم”، مشيرا إلى أن محاولات “الجماعات الإرهابية” سيكون مصيرها الفشل.

وقال حاكم المدينة.علي يرلي كايا، على تويتر إن الانفجار وقع في حوالي الساعة الرابعة والثلث بالتوقيت المحلي (1:20 بتوقيت غرينتش) في أحد شوارع التسوق في منطقة ميدان تقسيم.

ولم يتضح سبب الانفجار، الذي يبدو أنه تم تصويره في العديد من مقاطع الفيديو المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت مراسلة بي بي سي أورلا غيرين، الموجودة في المنطقة، إنه كان هناك حضور مكثف للشرطة حول شارع الاستقلال، الذي تم تطويقه بالكامل. وكانت طائرات الهليكوبتر تحلق في سماء المنطقة بينما كانت سيارات الإسعاف تتحرك ذهابًا وإيابًا.

وكان الشارع، الذي عادة ما يكون مكتظا بالمتسوقين، قد تعرض لهجوم سابق نفذه انتحاري في عام 2016.

وعقب الحادث، منعت قوات الأمن المارة من الدخول إلى شارع الاستقلال، وطالبت المواطنين بعدم مغادرة منازلهم المحيطة بالمنطقة.