مقتل سالم ووصية منسي.. أبرز أحداث مسلسل الاختيار

شهدت الحلقة الرابعة والعشرون لمسلسل الاختيار الذي يقوم ببطولته الفنان أمير كرارة في رمضان، العديد من المفاجآت للمشاهدين

شهدت الحلقة الرابعة والعشرون لمسلسل الاختيار الذي يقوم ببطولته الفنان أمير كرارة في رمضان، العديد من المفاجآت للمشاهدين.

قام البطل أحمد المنسي ضابط الصاعقة المصرية الذي يجسد كرارة بكتابة وصيته وتسليمها لأحد الضباط القريبين منه “هرم”، طالبا منه أن يقوم بتسليمها لزوجته حينما يأتي أجله.

كما شهدت الحلقة أيضا تعاون شيخ قبائل سيناء “سالم” مع منسي في القضاء على التكفيريين بعد إعدامهم للشيخ حسان، وهو رمز هام لشباب وقبائل سيناء بعد تعاونه مع الجيش وإدلائه معلومات عن الجماعات المتطرفة بسيناء الحلقات السابقة.

وقرر سالم ومنسي القضاء على التكفيرين معا، لكن تم تهديد سالم منهم بقتله، وبالفعل أثناء محاولتهم الهجوم على منزل عمه قاموا بقتل سالم في نهاية الحلقة.

الاختيار تاليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي وإنتاج سنيرجي.