مقتل دبلوماسي نيجيري في العاصمة السودانية

رويترز قال مصدران أمنيان إنه جرى العثور على دبلوماسي نيجيري مقتولا في منزله بالعاصمة السودانية الخرطوم اليوم خميس في جريمة قتل فيما يبدو لكن الشرطة استبعدت وجود دوافع سياسية.وقال عمر المختار المتحدث باسم الشرطة إن الدبلوماسي الذي يعمل في قسم الهجرة بالسفارة النيجيرية قتل طعنا وإن الشرطة تست

رويترز

قال مصدران أمنيان إنه جرى العثور على دبلوماسي نيجيري مقتولا في منزله بالعاصمة السودانية الخرطوم اليوم خميس في جريمة قتل فيما يبدو لكن الشرطة استبعدت وجود دوافع سياسية.

وقال عمر المختار المتحدث باسم الشرطة إن الدبلوماسي الذي يعمل في قسم الهجرة بالسفارة النيجيرية قتل طعنا وإن الشرطة تستبعد أنه هجوم إرهابي.

وأضاف أن الشرطة اعتقلت عددا من المشتبه بهم دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.

ولم يتسن الحصول على تعليق من السفارة النيجيرية في الخرطوم.

ووصفت قناة العربية التلفزيونية الفضائية مقتل الدبلوماسي بأنه ”اغتيال“.

وتشيع حوادث العنف في المناطق الغربية والجنوبية من السودان إلا أنها تندر في العاصمة الخرطوم.

وأجرى الرئيس السوداني عمر حسن البشير في الآونة الأخيرة تغييرات كبيرة في المؤسسة الأمنية شملت تعيين رئيس جديد للأركان المشتركة للقوات المسلحة ومدير جديد لجهاز المخابرات في فبراير شباط.