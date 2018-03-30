مقتل جندي أمريكي وآخر بريطاني في انفجار بسوريا

وكالاتقتل جندي أمريكي وآخر بريطاني في عملية للجيش الأمريكي ضد تنظيم داعش الإرهابي في سوريا، أمس الخميس.وأعلنت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم، أن الجندي قتل، أمس الخميس، بانفجار عبوة ناسفة.وقال المتحدث باسم الوزارة، في بيان: "نؤكد بأسف أن عنصرًا في القوات المسلحة البريطانية قتل أمس با

وكالات





قتل جندي أمريكي وآخر بريطاني في عملية للجيش الأمريكي ضد تنظيم داعش الإرهابي في سوريا، أمس الخميس.

وأعلنت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم، أن الجندي قتل، أمس الخميس، بانفجار عبوة ناسفة.

وقال المتحدث باسم الوزارة، في بيان: “نؤكد بأسف أن عنصرًا في القوات المسلحة البريطانية قتل أمس بانفجار عبوة ناسفة يدوية الصنع، فيما كان يشارك في عملية للقوات الأمريكية ضد داعش”.

بدورها أفادت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان “قتل 2 من أفراد قوات التحالف وجرح 5 آخرين في انفجار عبوة ناسفة في سوريا” منتصف ليل الجمعة، مضيفة أن “المصابين تلقوا الرعاية الفورية وتم إجلاؤهم لمزيد من العلاج الطبي”.

وأكد التحالف، الذي تقوده الولايات المتحدة، أنه يحتفظ بالتفاصيل المتعلقة بالهجوم حتى إجراء مزيد من التحقيقات.

وأعلن مسئول في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أن أحد عنصري التحالف الدولي اللذين قتلا، أمس الخميس، جندي أمريكي.