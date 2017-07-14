مقتل جندى سعودى فى هجوم إرهابى بالقطيف

وكالات:قتل جندى سعودى وأصيب آخر، إثر تعرض إحدى دوريات حرس الحدود السعودية لإطلاق نار من مجهولين فى محافظة القطيف.وأعلنت وزارة الداخلية السعودية، فى بيان لها أن اعتداء إرهابيا بواسطة مقذوف متفجر على دورية أمن بمحافظة القطيف، أسفر عن استشهاد الجندى أول محمد حسين هزازى، وإصابة الجندى أول خالد

وكالات:



قتل جندى سعودى وأصيب آخر، إثر تعرض إحدى دوريات حرس الحدود السعودية لإطلاق نار من مجهولين فى محافظة القطيف.

وأعلنت وزارة الداخلية السعودية، فى بيان لها أن اعتداء إرهابيا بواسطة مقذوف متفجر على دورية أمن بمحافظة القطيف، أسفر عن استشهاد الجندى أول محمد حسين هزازى، وإصابة الجندى أول خالد معبّر حكمى ونقله إلى المستشفى.