مقتل جندى سعودى فى هجوم إرهابى بالقطيف

وكالات:
قتل جندى سعودى وأصيب آخر، إثر تعرض إحدى دوريات حرس الحدود السعودية لإطلاق نار من مجهولين فى محافظة القطيف.
وأعلنت وزارة الداخلية السعودية، فى بيان لها أن اعتداء إرهابيا بواسطة مقذوف متفجر على دورية أمن بمحافظة القطيف، أسفر عن استشهاد الجندى أول محمد حسين هزازى، وإصابة الجندى أول خالد معبّر حكمى ونقله إلى المستشفى.
وأضافت أن الحادث وقع عند الساعة 10 من مساء الأربعاء، حين تعرضت إحدى دوريات حرس الحدود أثناء أداء مهامها بمحاذاة ساحل الرامس بمحافظة القطيف لإطلاق نار من مصدر مجهول. وقد باشرت الجهات الأمنية التحقيق فى الجريمة الإرهابية التى لا تزال محل المتابعة الأمنية.