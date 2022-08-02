مقتل أيمن الظواهري.. المخابرات الأمريكية تصفي زعيم تنظيم القاعدة

قتلت المخابرات الأمريكية أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة في ضربة بطائرة مسيرة بأفغانستان.

ونقلت رويترز عن مسؤولين أمريكيين قولهم العملية تمت خلال غارة بطائرة مسيرة نفذتها وكالة المخابرات المركزية في العاصمة الأفغانية كابول اليوم الأحد.

وتعد هذه أكبر ضربة لتنظيم القاعدة منذ مقتل مؤسسها أسامة بن لادن في عام 2011.

من جهته، أكد المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد، في بيان، وقوع ضربة ، وأدانها بشدة، واصفا إياها بانتهاك “المبادئ الدولية”.

وسيلقي الرئيس الأمريكي جو بايدن تصريحات يوم الإثنين، عن ما وصفه البيت الأبيض بأنه “عملية ناجحة لمكافحة الإرهاب”.