مقتل أكثر من 300 في زلزال ضرب الحدود العراقية – الإيرانية

وكالات: قتل أكثر من 300 شخص في العراق وإيران الأحد، نتيجة زلزال ضرب المنطقة وبلغت قوته 7.3 درجة، في الوقت الذي تواصلت جهود الإنقاذ في المنطقة الجبلية، وفق ما أفادت وسائل إعلام إيرانية وعراقية. وذكر التلفزيون الحكومي أن أكثر من 336 شخصاً قتلوا في إيران، وأصيب ثلاثة آلاف و 950 على الأقل بجروح.

وكالات: قتل أكثر من 300 شخص في العراق وإيران الأحد، نتيجة زلزال ضرب المنطقة وبلغت قوته 7.3 درجة، في الوقت الذي تواصلت جهود الإنقاذ في المنطقة الجبلية، وفق ما أفادت وسائل إعلام إيرانية وعراقية.

وذكر التلفزيون الحكومي أن أكثر من 336 شخصاً قتلوا في إيران، وأصيب ثلاثة آلاف و 950 على الأقل بجروح.





وأشار مسؤولون محليون إلى أن عدد الوفيات سيرتفع مع وصول فرق البحث والإنقاذ إلى مناطق نائية في إيران.

وأعلنت السلطات العراقية اليوم ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى ثمانية قتلى وأكثر من 530 جريحاً. وكانت حصيلة سابقة اشارت الى مقتل سبعة اشخاص في محافظة السليمانية في إقليم كردستان الشمالي.

ونقل بيان عن الناطق باسم وزارة الصحة العراقية الطبيب سيف البدر، ان «آخر احصائية لعدد الجرحى والقتلى بسبب الهزة الأرضية، بلغت ثمانية حالات وفاة و 535 جريحاً». وأشار الى ان هناك سبع وفيات في اقليم كردستان، وحالة وفاة واحدة في مستشفى جلولاء العام في محافظة ديالى، شمال شرقي بغداد.

وأوضح أن وزارة الصحة استنفرت مؤسساتها كافة لمتابعة الموقف بالتواصل مع دوائر الصحة في بغداد والمحافظات.

ونقل بيان عن وزير الصحة في اقليم كردستان ريكوت رشيد، إن «اربعة اشخاص لقوا مصرعهم في قضاء دربنديخان، وإثنين في كرميان، وآخر في السليمانية».

وشعر الناس بالزلزال في الكثير من الأقاليم الغربية في إيران، لكن إقليم كرمانشاه كان الأكثر تضرراً، وأعلن الحداد ثلاثة أيام. وسقط أكثر من 236 من الضحايا في منطقة سرب الذهب في كرمانشاه على بعد حوالى 15 كيلومتراً من الحدود العراقية.

وقال التلفزيون الحكومي الإيراني إن الزلزال ألحق أضراراً بالغة ببعض القرى المؤلفة من بيوت مبنية بالطوب اللبن. وتسعى فرق جاهدة للعثور على ناجين محاصرين تحت أنقاض المباني المنهارة.

وقال مسؤولون للتلفزيون الحكومي إن الزلزال تسبب أيضاً في انهيارات أرضية تعوق جهود الإنقاذ. وذكرت وسائل إعلام إن 14 إقليماً على الأقل في إيران تضررت من الزلزال.

وقدم المرشد الإيراني علي خامنئي تعازيه اليوم، وحض كل الهيئات الحكومية على بذل كل ما بوسعها لمساعدة المتضررين.

وأفادت «هيئة المسح الجيولوجي الأميركية» بأن قوة الزلزال بلغت 7.3 درجة، فيما ذكر مسؤول في الأرصاد الجوية العراقية أن قوة الزلزال بلغت 6.5 درجة، وأن مركزه كان في بنجوين في محافظة السليمانية في منطقة كردستان قرب المعبر الحدودي الرئيس مع إيران.

وأوضحت الهيئة أن الزلزال وقع عند الساعة 18:18 بتوقيت غرينيتش على بعد 32 كيلومتراً جنوب غربي مدينة حلبجة، بعمق 33.9 كيلومتر في منطقة جبلية محاذية لإيران.

وقال مساعد محافظ منطقة كرمنشاه مجتبى نكردار في غرب ايران: «نحن في طور انشاء ثلاثة مخيمات طارئة».

اما رئيس دائرة الطوارئ الوطنية الإيرانية حسين كوليفاند، فقال انه «من الصعب ارسال فرق اغاثة الى القرى، لأن الطرق قطعت، وحصلت انهيارات ارضية».

وشعر الناس بالزلزال حتى العاصمة العراقية بغداد، إضافة إلى السكان في جنوب شرقي تركيا، والإمارات، والكويت، من دون ورود تقارير فورية عن تسجيل ضحايا أو أضرار.