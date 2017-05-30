مقترح G7 بحذف محتوى المواقع الداعية للإرهاب.. صعب المنال‎

خالد شريف: التصنيف يخضع لحسابات تقديرية تختلف من شركة لأخرى أحمد بهاء: تحدث بناء على آراء المستخدمين السياسية وشبكة العلاقات الاجتماعية هشام عبدالغفار: "قتل" و"انتقام" و"كراهية" أبرز كلمات البحث الداعية للعنف محمود جمال: أكد الدكتور خالد شريف، مساعد وزير الاتصالات السابق، أنه لا توجد معايير يمكن ا

خالد شريف: التصنيف يخضع لحسابات تقديرية تختلف من شركة لأخرى

أحمد بهاء: تحدث بناء على آراء المستخدمين السياسية وشبكة العلاقات الاجتماعية

هشام عبدالغفار: “قتل” و”انتقام” و”كراهية” أبرز كلمات البحث الداعية للعنف



محمود جمال:

أكد الدكتور خالد شريف، مساعد وزير الاتصالات السابق، أنه لا توجد معايير يمكن الاستناد إليها فى تصنيف محتوى إلكترونى بأنه إرهابى من عدمه عالميا، فالمسألة تخضع لحسابات تقديرية تختلف من شركة لأخرى ومن فرد لآخر.

وأوضح شريف أن مستخدم- على سبيل المثال- قد يكتب “الله أكبر” أو آية قرآنية عبر صفحته الشخصية على “فيس بوك”، ويعتقد البعض بأنها نوع من التدين، والآخر يرى بأن ذلك الشخص متعصب ويساند الأفكار المتطرفة.

وشدد على ضرورة قيام منظمة أسماء نطاقات الإنترنت الدولية “ألكان” بتشكيل لجنة متخصصة تتولى إعداد وثيقة مكتوبة متفق عليها دوليا من أجهزة تنظيم الاتصالات من مختلف دول العالم تتضمن آليات حوكمة المحتوى الإلكترونى على الإنترنت.

جاء ذلك ردا على مطالبة زعماء مجموعة السبع الكبار G7، مؤخرا، كبرى شركات التكنولوجيا العالمية، ومنها جوجل وفيسبوك، باتخاذ تدابير قوية لحذف المحتويات التى تدعو للتطرف والإرهاب تلقائيا من على شبكة الإنترنت، وتحديد هوية أصحابها، كما طالبت أكثر من 24 شركة من شركات التكنولوجيا الأمريكية، من بينها فيسبوك وأمازون وجوجل وسيسكو وتويتر وأوبر وياهو وسناب شات، الكونجرس بإدخال تعديلات على قانون شامل لمراقبة الإنترنت.

وألمح أحمد بهاء، نائب رئيس شركة asc لحلول أمن المعلومات، إلى أن “فيس بوك”، و”يوتيوب” يلجأ إلى حذف أو حجب محتوى إلكترونى أو مقطع فيديو بناء على آراء المستخدمين السياسية، وشبكة العلاقات الاجتماعية التى تربطهم مع الأهل والأصدقاء والأقارب وليس بناء على كلمات بعينها مثل “إرهابى” أو “قطر” أو “قنبلة” أو “عملية انتحارية”.

ورأى الدكتور هشام عبدالغفار، خبير فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أن صعوبة تدقيق المحتوى الإلكترونى المنشور على مواقع السوشيال ميديا تراجع إلى وجود مليارات الصفحات بلغات متنوعة أشهرها الإنجليزية والعربية، مشيرا إلى عدم وجود معايير محددة يمكن من خلالها تصنيف محتوى ما بالإرهابى من عدمه ولكن توجد مبادئ أساسية منها الدعوة إلى الكراهية واحتقار الآخرين.

وذكر أن تحليل محتوى اللغة الإنجليزية أسهل بكثير من العربية، مضيفا أن من أبرز الكلمات الشائعة التى يكتبها المستخدم ويقع فى ورطة هى قتل وانتقام وكراهية واحتقار.

ولفت إلى أن العالم يتجه حاليا نحو استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى فى تحليل المحتوى الضخم على المواقع الإلكترونى بدليل استحواذ شركة جوجل مؤخرا على “deep mind” بقيمة 500 مليون دولار، مشيرا إلى أن الفيس بوك على سبيل المثال يتيح للمستخدم عمل تقارير “reporting” للصفحات التى تتنافى مع معتقداته.