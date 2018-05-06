مقترح لخفض مساهمة خط الإنتاج فى نشاط تجميع السيارات إلى %22

المال - خاصعلمت «المال» من مصادر بسوق السيارات وجود اتجاه داخل وزارة التجارة والصناعة لخفض نسبة مساهمة خط الإنتاج بصناعة السيارات وفقاً لجدول زمنى يمتد إلى 5 سنوات بواقع %1 لكل عام، ليصل إلى %23.كانت الوزارة قد أعلنت عن نسبة مساهمة خط الإنتاج فى نسبة التصنيع المحلى للسيارة والتى بلغ



المال – خاص

علمت «المال» من مصادر بسوق السيارات وجود اتجاه داخل وزارة التجارة والصناعة لخفض نسبة مساهمة خط الإنتاج بصناعة السيارات وفقاً لجدول زمنى يمتد إلى 5 سنوات بواقع %1 لكل عام، ليصل إلى %23.

كانت الوزارة قد أعلنت عن نسبة مساهمة خط الإنتاج فى نسبة التصنيع المحلى للسيارة والتى بلغت %28، على ان يتم خفضها %1 سنوياً من السنة التالية لتاريخ العمل بهذا القرار.

وأشارت المصادر إلى أن قرار وزير الصناعة والتجارة إعادة توزيع النسب يأتى بغرض زيادة المكون المحلى بصناعة السيارات ولكن بصورة غير مباشرة عبر تعميقها بنسبة 1% كل عام، بخفض نسب مساهمة خط الإنتاج والذى ارتفعت نسبته من %17 إلى %28.

وفسرت المصادر رؤية وزارة الصناعة قائلاً: «إن المكونات المحلية المشاركة فى تجميع السيارات تصل نسبتها حالياً إلى %18 بخلاف خط الإنتاج والتجميع، وبناءً على القرار فإنه بحلول 2024 سيسهم فى زيادة المكونات والأجزاء المحلية بنسبة %5، تصل إلى %23، ويعقب ذلك البدء فى مراجعة قوانيين الجمارك بما يفتح الطريق أمام تعميق أكثر للمكونات المحلية بأكثر من %46 والتى تم أعلانها سابقاَ».

وأوضحت المصادر أن القرار الوزارى رقم 907 لسنة 2005 والصادر فى شأن نسبة التصنيع المحلى فى صناعة تجميع السيارات، بالإضافة إلى الفقرة «ب» من المادة السادسة من القرار الجمهورى رقم 184 لسنة 2013 والمتعلق بالتعريفة الجمركية.

واشترطت المادة الأولى من قرار وزير الصناعة رقم 907 لسنة 2005 ألا تقل نسبة التصنيع المحلى فى صناعة تجميع السيارات عن %45، لإصدار ترخيص لمصانع تجميع سيارات، وفى حال نقص تلك النسبة وحب استكمال النقص عن طريق تصدير مكونات محلية، أو سيارات كاملة.

أما الفقرة «ب» من المادة 6 بقرار التعريفة الجمركية، فنصت على «إذا بلغت نسبة التصنيع المحلى %30 فأكثر تخضع الأجزاء الأجنبية المستوردة لفئة ضريبة الوارد المقررة على المنتج النهائى كامل الصنع بعد تخفيضها بالنسب المبينة بالجدول التالى وبحد أقصى %90، أو تحصل ضريبة الوارد المقررة على بنودها الخاصة بها أيهما أقل، وذلك بالنسبة لكل جزء منها على حدة متى بلغت نسبة التصنيع المحلى %60، يجوز تخفيض هذه النسبة إلى %40 بقرار من وزير الصناعة والتجارة الخارجية.

وتحسب نسبة التصنيع المحلى على أساس نسبة مساهمة خط التجميع التى تتحدد بقرار من وزير الصناعة والتجارة الخارجية لكل صناعة تجميعية على حدة مضافاً إليها نسبة الأجزاء المصنعة محلياً إلى مجموع الأجزاء الكاملة المكونة للمنتج النهائى، وذلك حسبما تحدده الهيئة العامة للتصنيع فى ضوء الترخيص الصادر بإقامة المشروع.

وأشار إلى أن تمكن المصنعين من الوصول لنسبة %45، مع الحصول على أقصى إعفاء جمركى تسبب فى تجمد صناعة السيارات وعدم تطوريرها، مؤكداً أن القرار سيسهم بشكل فعال فى تنمية صناعة المكونات على المدى الزمنى القصير والمتوسط.

كما كشفت المصادر عن اتجاه الصناعة والتجارة إلى تنبيها حساب المنتج المحلى بصناعة السيارات باحتساب القيمة المضافة المحلية فقط، وليس بنسب المكون المحلى التى كان يتم التعامل بها سابقاً، تمشياً مع التوجه العالمى فى هذا الصدد.

وتوقعت أن تسهم زيادة المكون المحلى بنسبة %1 كل عام، فى ضخ استثمارات فى الصناعات المغذية للسيارات، والمكونات بقيمة تتراوح ما بين 10 و20 مليون جنيه، عبر تدشين مصانع لإنتاج مكونات مثل الكوتش، والسبائك، وأجزاء جسم السيارة وغيرها.

وعن مدى إمكانية تصنيع أجزاء من المحرك أو ناقل الحركة، أكدت المصادر أن زيادة المكون المحلى تتم وفقاً لجدول زمنى ستبدأ بالمكونات البسيط، وصولاً للأجزاء الأكثر تعقيداً، إلا أن نقل تكونوجيا تصنيع أجزاء من المحرك أو ناقل الحركة يتطلب كمًا اقتصاديا لا يتوافر فى السوق المصرية والتى تعانى مضعف معدلات مبيعاتها.