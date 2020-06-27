استثمار

«مقترح لاستغلال بحيرة المنزلة استثماريًا».. السيسي يستعرض جهود الهيئة الهندسية في المشروعات القومية

وذلك استغلالاً لموقعها الفريد الذي يتوسط عدداً من المحافظات، فضلاً عن إطلالتها المتميزة على البحر المتوسط
المال - خاص 7:21 م, السبت, 27 يونيو 20 7:21 م, السبت, 27 يونيو 20

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اطلع الرئيس عبدالفتاح السيسي ، اليوم السبت، على دراسة لمقترحات تطوير بحيرة المنزلة على نحو استثماري وسياحي، وذلك استغلالاً لموقعها الفريد الذي يتوسط عدداً من المحافظات، فضلاً عن إطلالتها المتميزة على البحر المتوسط.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع اللواء أركان حرب إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء مجدي أنور رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للطرق، واللواء خالد بكري رئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية، والعميد عبد العزيز الفقي رئيس تصميمات الطرق بإدارة المهندسين العسكريين.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض جهود الهيئة الهندسية في عدد من المشروعات القومية على مستوى الجمهورية، خاصةً شبكة الطرق والمحاور الجديدة في محافظة القاهرة، وكذلك الدراسات الإنشائية والمعمارية لاستغلال وتطوير الأراضي التابعة للدولة.

وفي هذا الإطار؛ تم عرض الموقف التنفيذي لمجموعة الكباري الجاري إنشاؤها في إطار المراحل المختلفة من تطوير شرق القاهرة، خاصةً بمناطق مدينة نصر ومصر الجديدة وجسر السويس، والتي ساهمت في إنهاء التكدس وتسهيل المرور وتقليل استهلاك الوقود وانخفاض نسبة التلوث بتلك المناطق، إلى جانب استعراض الموقف الإنشائي والهندسي لتطوير المدخل الشرقي للقاهرة على طريق القاهرة/ الإسماعيلية الصحراوي ومنطقة جسر السويس، وكذا تطوير المحاور المحيطة بكلٍ من مناطق جامعة عين شمس وميدان رمسيس وأرض نادي الفروسية.

ووجه الرئيس في هذا الإطار بمراعاة توفير كافة الخدمات للمواطنين ومرتادي الطرق على جانبي الطريق بالمحاور الرئيسية المختلفة الجاري تطويرها وتلك التي تمت بالفعل، والاستغلال الأمثل لجانبي الطرق والمحاور الجديدة على النحو الذي يتسق مع الامتداد الحضاري والعمراني الذي تهدف إليه الدولة، وكذلك لما لذلك من عائد استثماري وتوفير فرص عمل.

كما تناول الاجتماع الموقف الإنشائي والتنفيذي لمدينة الجلالة بمختلف مكوناتها، بما فيها سلسلة الفنادق والمنتجعات بالمدينة، حيث وجه الرئيس في هذا الصدد بإشراك الخبرات السياحية من القطاع الخاص للمساهمة في تقديم الأفكار الخاصة بالتنسيق الحضاري للمدينة والخدمات المختلفة بها، بما يتسق مع الموقع المتفرد للمنطقة.

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بقلم المال - خاص

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