مقترح في «النواب» لتوحيد توقيت آذاني الفجر والمغرب خلال رمضان

وجهت آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب ، طلب إبداء اقتراح برغبة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، لتوحيد توقيت آذاني الفجر والمغرب في جميع مساجد مصر خلال شهر رمضان.

وقالت ” عبد الحميد”- في المذكرة الإيضاحية للمقترح-: “ساعات قليلة تفصلنا عن شهر رمضان، ومع كل عام يواجه المواطنون في مصر إشكالية تفاوت توقيت أذان المغرب، الذي يختلف توقيته من محافظة إلى أخرى بل يختلف توقيته داخل المحافظة الواحدة، بل تختلف توقيتات الأذان من مسجد إلى آخر في المنطقة الواحدة كلٌ حسب تقديره”.

وأضافت قائلة:” هنا يثور التساؤل؛ لماذا لا تتدارس وزارة الأوقاف المصرية مسألة توحيد توقيت أذان المغرب، بحيث يرفع المؤذنون الأذان في جميع مساجد الجمهورية في توقيت واحد، ليفطر الصائمون مع بعض دون تقديم أو تأخير، وكذلك أذان الفجر يتم توحيده حتى لا تحدث نفس الإشكالية في اختلاف التوقيت”.

وأوضحت “عبدالحميد”، “أن مصر تقع بين خطي طول 24° و37° شرقي خط جرينتش، وهي من البلاد مترامية الأطراف جغرافيًا، ومن ثم فإن مسألة الفروق في التوقيت بين المحافظات تحتاج إلى تدارس من وزارة الأوقاف لاسيما خلال شهر رمضان، فإذا كان المغرب فى القاهرة الساعة السادسة وفى محافظة الإسكندرية السادسة وأربع دقائق وفى محافظة ثالثة السادسة وعشر دقائق، يتم التعويل على الموعد الأخير ويطبق في جميع المحافظات”.

وأكدت “عبدالحميد”، “أن مقترح توحيد أذان المغرب برفعه بحسب توقيت آخر المناطق، تمثل حلًا لمشكلة فروق التوقيت خلال إفطار المواطنين في شهر رمضان”.

وتابعت: “إن توحيد توقيت آذاني الفجر والمغرب أمر معمول به في عدد من البلدان العربية، فعلى سبيل المثال؛ فلسطين هناك تعميم صادر من وزارة الأوقاف والشئون الدينية، تلزم فيه جميع مساجد فلسطين توقيت واحد لآذاني الفجر والمغرب خلال شهر رمضان، وكذلك سوريا والعراق حسمت مسألة فروق التوقيت في الأذان”.