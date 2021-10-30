سيـــاســة

مقترح في «النواب» لتشكيل غرفة عمليات للرقابة على الأسعار

تقدم به النائب أيمن مجسب
ياسمين فواز 11:45 ص, السبت, 30 أكتوبر 21 11:45 ص, السبت, 30 أكتوبر 21

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أعلن الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، عن تقدمه باقتراح برغبة للمستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب موجه إلى كل من رئيس الوزراء ووزير التموين لإنشاء غرفة عمليات عاجلة من وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك للرقابة على الأسعار.

وقال محسب إنه نظرا لما تم رصده من ارتفاع ملحوظ في أسعار السلع والمنتجات فإنه يجب علي الحكومة أن تشكل غرفة عمليات عاجلة قوامها من وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك لرصد أية تجاوزات من التجار في التلاعب في أسعار السلع والمنتجات بما يؤدي إلي زيادة أسعارها علي المواطنين.

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وتابع عضو مجلس النواب :”حقيقة الأمر فإن إنشاء غرفة عمليات عاجلة بالتنسيق بين الجهاز والتموين لمتابعة حركة البيع والشراء والتأكد من عدم رفع الأسعار دون مبرر أو بشكل كبير، إضافة لزيادة منافذ البيع المتحركة للسلع من شأنه أن يخلق منافسة لصالح المواطنين”.

ولفت عضو مجلس النواب إلى أن هذه الغرفة ستفعل من آلية وجود اتصال مباشرة بين المواطنين والوزارة تعمل على مدار الـ24 ساعة فى اليوم للرد على شكاوى المواطنين وفى نفس الوقت لردع كل من تسول له نفسه سواء برفع الأسعار أو احتكار السلع.

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بقلم ياسمين فواز

محررة مجلسي النواب والشيوخ حاليا سبق وعملت كمحررة بالقسم السياسي ومسئولة عن ملف الأحزاب بجريدة الدستور منذ 2010 ، بالاضافة إلى إعداد البرامج الاخبارية ومنها برنامج صباح الخير يا مصر لمدة عاميين بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري. عملت سكرتير تحرير بجريدة الدستور لمدة عاميين. ومحررة صفحة الموضة والمرأة بجريدة المال لأكثر من 3 سنوات . كما سبق وعملت كمحررة صحفية في عدد من الاصدرات الاسبوعية ومنها صوت الأمة و الحلوة وعين

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