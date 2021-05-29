مقترح في البرلمان للحكومة باعتبار الأقصر محافظة ذات طابع خاص

تقدَّم أحمد إدريس، عضو البرلمان عن محافظة الأقصر، وعضو لجنة السياحة والطيران، بمقترح برلماني إلى رئيس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، وذلك باعتبار الأقصر محافظة ذات طابع خاص تتطلب خطة شاملة لتطويرها وتنميتها، نظرًا لما تمتلكه من مكانة عالمية وإمكانيات.

وقال عضو البرلمان: “مدينة الأقصر لها طابع فريد يميزها عن جميع بقاع العالم، فهى تجمع بين الماضى والحاضر فى وقت واحد، لا يخلو مكان فى مدينة الأقصر من أثرٍ ناطق بعظمة قدماء المصريين قبل الميلاد بآلاف السنين، تشتهر عالميًّا وهو ما يميزها عن باقي محافظات مصر، في فترةٍ من فترات مجدها، كان العائد من ورائها بمثابة المصدر الرئيسي للعملة الصعبة والدخل القومي في مصر”.

وأضاف عضو البرلمان “أن الأقصر عندما كانت مدينة كان لها طابع خاص، يعين لها رئيس بقرار من رئيس الجمهورية، ما فتح الباب أمام الأقصر للحصول على ميزانية مستقلة عن محافظة قنا تستطيع عبرها دعم أعمال التنمية والتطوير والحفاظ على إرثها الحضاري، وكانت تحظى باهتمام حكومي رفيع وغير مسبوق”.

وتابع عضو “سياحة البرلمان” “أن محافظة الأقصر تحتاج إلى خطة شاملة للتطوير والتنمية، تتضمن أبعادًا سياسية وثقافية واجتماعية واقتصادية، حتى تعود إلى سابق مجدها، وهو ما لم يتحقق إلا إذا اعتبرنا الأقصر محافظة ذات طابع خاص، وهي إحدى التوصيات التي أعدّها المكتب الإنمائي للأمم المتحدة في عام 2019”.