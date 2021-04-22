مقترح في البرلمان لإبرام اتفاقيات توأمة مع الدول الرائدة في مجال السكة الحديد

تقدمت ولاء التمامي، عضو البرلمان ، بطلب إبداء اقتراح برغبة إلى كل من رئيس الوزراء، ووزير النقل، بموجبه تقوم وزارة النقل، ممثلًا عن الحكومة المصرية، بعقد اتفاقيات توأمة مع عدد من الدول الأجنبية التي لديها تجارب عالمية رائدة في إدارة منظومة هيئة السكك الحديدية.

وأشارت عضوة البرلمان في مقترحها إلى أن اتفاقيات التوأمة، أمر معمول به في كل حكومات العالم، حيث يترتب عليها نقل الخبرات والتجارب والدراسات والبعثات العلمية بين الدول وبعضها البعض، بما يعود بالنفع على منظومة السكك الحديدية في مصر.

وأوضحت، أن شكل إدارة منظومة السكك الحديدية فى العديد من دول العالم، يختلف من دولة لأخرى، ففى الوقت الذى تستخدم بريطانيا الدوائر الكهربائية لإدارتها بعد إسناد الإدارة بشكل كامل لشركة استشارات عالمية في مجال النقل.

وأضافت نائبة البرلمان أن ذلك في الوقت الذي تعتمد فيه ألمانيا على نظام لتتبع جميع قطاراتها يسمى بـ«رادار القطارات» وتدير الولايات المتحدة منظومة القطارات عبر نظام «التحكم الإيجابى» بالقطارات .

وتابعت عضوة البرلمان أن إحصاءات الاتحاد الأوروبي لعام 2016، تشير إلى أن السكك الحديد البريطانية شهدت 49 حادثا لم يفقد فيها أى راكب أو موظف حياته.

وأكملت ” التمامي”، فى ألمانيا، تتحكم شركة النقل «دويتشه بان» المملوكة للدولة، ومقرها برلين فى قطاع السكك الحديدية، أما الشبكة العملاقة للسكة الحديدية الهندية، وهي رابع أكبر شبكة سكك حديدية فى العالم، وأكثرها ازدحاما، تتولى إدارتها شركة “فيبك” العالمية.