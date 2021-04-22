سيـــاســة

مقترح في البرلمان لإبرام اتفاقيات توأمة مع الدول الرائدة في مجال السكة الحديد

أسوة بدول العالم
ياسمين فواز 3:33 م, الخميس, 22 أبريل 21 3:33 م, الخميس, 22 أبريل 21

شارك الخبر مع أصدقائك

تقدمت ولاء التمامي، عضو البرلمان ، بطلب إبداء اقتراح برغبة إلى كل من رئيس الوزراء، ووزير النقل، بموجبه تقوم وزارة النقل، ممثلًا عن الحكومة المصرية، بعقد اتفاقيات توأمة مع عدد من الدول الأجنبية التي لديها تجارب عالمية رائدة في إدارة منظومة هيئة السكك الحديدية.

وأشارت عضوة البرلمان في مقترحها إلى أن اتفاقيات التوأمة، أمر معمول به في كل حكومات العالم، حيث يترتب عليها نقل الخبرات والتجارب والدراسات والبعثات العلمية بين الدول وبعضها البعض، بما يعود بالنفع على منظومة السكك الحديدية في مصر.

اقرأ أيضا  الجريدة الرسمية تنشر قرار السيسي بشأن ترقيات وزارة العدل وهيئة قضايا الدولة

وأوضحت، أن شكل إدارة منظومة السكك الحديدية فى العديد من دول العالم، يختلف من دولة لأخرى، ففى الوقت الذى تستخدم بريطانيا الدوائر الكهربائية لإدارتها بعد إسناد الإدارة بشكل كامل لشركة استشارات عالمية في مجال النقل.

وأضافت نائبة البرلمان أن ذلك في الوقت الذي تعتمد فيه ألمانيا على نظام لتتبع جميع قطاراتها يسمى بـ«رادار القطارات» وتدير الولايات المتحدة منظومة القطارات عبر نظام «التحكم الإيجابى» بالقطارات .

اقرأ أيضا  خطة البرلمان تعقد 8 اجتماعات لمناقشة الموازنة العامة للدولة

وتابعت عضوة البرلمان أن إحصاءات الاتحاد الأوروبي لعام 2016، تشير إلى أن السكك الحديد البريطانية شهدت 49 حادثا لم يفقد فيها أى راكب أو موظف حياته.

وأكملت ” التمامي”، فى ألمانيا، تتحكم شركة النقل «دويتشه بان» المملوكة للدولة، ومقرها برلين فى قطاع السكك الحديدية، أما الشبكة العملاقة للسكة الحديدية الهندية، وهي رابع أكبر شبكة سكك حديدية فى العالم، وأكثرها ازدحاما، تتولى إدارتها شركة “فيبك” العالمية.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم ياسمين فواز

ملف الكاتب ياسمين فواز

اقرأ أيضاً

اقتراح برلماني بترجمة بيانات الحكومة بشأن سد النهضة لأكثر من لغة

ياسمين فواز 3:51 م, الخميس, 22 أبريل 21

السيسي عن انتصار العاشر من رمضان : ذكرى غالية تعكس عبقرية العسكرية المصرية في استرداد الأرض وقهر المستحيل

المال - خاص 2:36 م, الخميس, 22 أبريل 21

الجريدة الرسمية تنشر قرار السيسي بشأن ترقيات وزارة العدل وهيئة قضايا الدولة

المال - خاص 2:02 م, الخميس, 22 أبريل 21

برلمانى يطالب بحصر جميع قصور الثقافة ووضعها الإنشائي من أجل تطويرها

ياسمين فواز 12:25 م, الخميس, 22 أبريل 21

إسكان البرلمان تطالب بتدريب العاملين على منظومة البناء الجديدة

ياسمين فواز 12:17 م, الخميس, 22 أبريل 21

وزير الخارجية في داكار لتسليم رسالة من الرئيس السيسي لنظيره السنغالي

سمر السيد 12:57 ص, الخميس, 22 أبريل 21