سيـــاســة

مقترح في البرلمان بإنشاء تطبيق على المحمول لاشتراطات البناء الجديدة

للتيسير على المواطنين
ياسمين فواز 7:26 م, الأحد, 18 يوليو 21 7:26 م, الأحد, 18 يوليو 21

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طالب النائب محمد سلطان، عضو البرلمان ، من الحكومة بتنظيم حملات توعية بشأن اشتراطات البناء الجديدة، مؤكدا أن هذه الاشتراطات الهدف منها التيسير على المواطنين، وتضمنت العديد من الإجراءات والاشتراطات والضوابط الجديدة التي يجب أن يكون المواطن على علم بها قبل الذهاب لاستخراج رخصة البناء.

وأضاف عضو البرلمان ، أن التوعية تساهم بقوة فى معرفة المواطنين طبيعة هذه الاشتراطات الجديدة، ولا مانع من عمل تطبيق على الهواتف المحمولة بشأن هذه الاشتراطات يتضمن البيانات حتى يتسنى للمواطنين الاستفسار عن بعض المناطق والارتفاعات المطلوبة واشتراطات البناء وعدد الأدوار لكل منطقة، وهذا بدوره سيساهم أيضا فى الوقوف على طبيعة كل منطقة ولتفادي بعض الملاحظات من قبل البعض حول هذه المنظومة الجديدة التى تهدف للقضاء على العشوائيات والتيسير على المواطنين بصورة كبيرة.

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وأشار عضو البرلمان ، إلى أن الاشتراطات الجديدة تهدف إلى الحفاظ على الثروة العقارية ومنع العشوائيات من الظهور مرة أخرى، وتطبيق الأكواد المصرية بأعمال البناء وخاصة كود الجراجات على كافة المباني والمنشآت، كما تم إشراك الجامعات المصرية فى هذه المنظومة الجديدة، وعدم السماح بتغيير نشاط الوحدات السكنية لغير الاستخدام السكنى، وتصدر الرخصة بعد ستين يومًا، واستثناء الشوارع الرئيسية من اشتراطات الارتفاع في قواعد البناء الجديدة.

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بقلم ياسمين فواز

محررة مجلسي النواب والشيوخ حاليا سبق وعملت كمحررة بالقسم السياسي ومسئولة عن ملف الأحزاب بجريدة الدستور منذ 2010 ، بالاضافة إلى إعداد البرامج الاخبارية ومنها برنامج صباح الخير يا مصر لمدة عاميين بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري. عملت سكرتير تحرير بجريدة الدستور لمدة عاميين. ومحررة صفحة الموضة والمرأة بجريدة المال لأكثر من 3 سنوات . كما سبق وعملت كمحررة صحفية في عدد من الاصدرات الاسبوعية ومنها صوت الأمة و الحلوة وعين

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