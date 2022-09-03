مقترح بـ«النواب» لزراعة الشاي في صعيد مصر

قال النائب علاء حمدي قريطم، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الشاي يمثل أهم مشروب للمصريين، ما جعل مصر أكبر دولة عربية والسابعة على مستوى العالم في استهلاك الشاي، إذ تستهلك وحدها ما يقرب من 4٪ من الإنتاج العالمي للشاي.

وأكد عضو مجلس النواب، على صحة البيان الأخير الصادر من اتحاد الغرف التجارية بأن مخزون الشاي سيكفي لعدة أشهر قادمة كما جاء في البيان الرسمي للاتحاد.

ودعا قريطم، إلى أهمية تبني استراتيجيات جديدة الهدف منها الحل الجذري لمسألة استيراد الشاي، وتجنب ما قد يطرأ من صعوبات وشائعات يتعرض لها منتج مهم مثل الشاي.

واقترح عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب ، تبني مصر خطة لزراعة الشاي، بعد إجراء العديد من الدراسات والبحوث اللازمة، مشيرا إلى تمتع الأراضي في صعيد مصر بتربة مناسبة إلى حد كبير لزراعة نبات الشاي.

ودعا قريطم، إلى النظر في تجارب بعض الدول التي سبقتنا في مجال زراعة الشاي ودراستها، ويوجد تجارب عديدة نجحت في زراعة الشاي حول العالم ومعروفة ومشهورة بذلك، مثل دولة كينيا التي تعتبر أكبر منتج للشاي وكذلك الهند ومالاوي ورواندا، ولا سيما دولة سريلانكا التي تتميز بانتاج نوعية مختلفة من الشاي ذات جودة أعلى وبحجم انتاج أقل ولكن بسعر أعلى، وأيضاً مثل تركيا التي نجحت تجربتها بعد 10 سنوات من الدراسات، حتى أصبح 90% من استهلاك الشاي في تركيا منتج تركي 100%.

وأشار قريطم، إلى أن أهم ما يلزمنا هو العمل بسرعة على مشروع زراعة الشاي داخل مصر بوضع خطط قصيرة وطويلة المدى الهدف منها في النهاية أننا ننجح في توفير منتج محلي لا يضغط على السعر الدولاري المقدر سنويا.