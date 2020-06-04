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مقترح برلماني يطالب الحكومة بآلية لتعقيم المواصلات العامة للتعايش مع «كورونا»

للحد من انتقال عدوي الفيروس المميت
ياسمين فواز 1:11 ص, الجمعة, 5 يونيو 20 1:11 ص, الجمعة, 5 يونيو 20

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طالب نواب في البرلمان حكومة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء بإصدار قرار لوضع آلية لتعقيم السيارات الأجرة والمواصلات العامة في نهاية كل يوم على الأقل، كخطوة تحد من انتشار الفيروس في حال ركوب أي مواطن مصاب بكورونا لتلك المواصلات ضمن خطة التعايش مع الفيروس والمقرر تطبيقها الفترة المقبلة.

وطالب النائب سلامة الجوهري عضو البرلمان رئيس الوزراء بوضع آلية لتعقيم السيارات الأجرة والمواصلات العامة في نهاية كل يوم على الأقل، كخطوة تحد من انتشار الفيروس في حال ركوب أي مواطن مصاب بكورونا لتلك المواصلات.

كما دعا عضو البرلمان الحكومة بالسماح لسيارات نقل الركاب، بتحميل الركاب، في خطوط السير الخاصة بالأجرة حتى يكون هناك زيادة في عدد العربات وبالتالي لا يحدث زحام ولا تكدس في أعداد المواطنين في المواصلات ولا في المواقف خاصة في ظل الحديث عن خطة التعايش مع فيروس كورونا.

وقال عضو البرلمان إن العربات التي تحمل رخصة خاصة غير مسموح لها بنقل الركاب، ولكن الفترة القادمة تستلزم الكثير من القرارات الاستثنائية، لافتا إلى أنه يرى أن هذا القرار سيؤثر إيجابيا على كثافة المواطنين في المواصلات العامة.

وأشار عضو البرلمان إلى أن الحكومة يمكن أن تدرس آلية للسماح لتلك السيارات بنقل المواطنين وفق قواعد مؤقتة تماشيا مع الوضع الراهن .

وأضاف الجوهري أننا لا زلنا نشهد زحاما في أوقات الذهاب إلى العمل والعودة منه سواء في القطارات أو المواقف خاصة في القرى والأقاليم وبالتالي يجب اتخاذ عدة إجراءات للحد من هذه المشكلة.

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بقلم ياسمين فواز

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