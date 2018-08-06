مقترح برلماني يشعل غضب الصحفيين

بشأن اقتصار ممارسة المهنة علي خريجي "الإعلام" فقط وكيل "إعلام" النواب: لم نتلق أَي مقترحات.. وتعديلات مرتقبة بقانون النقابةياسمين فوازهاجم برلمانيون ونقابيون المقترح الذي أعلن عنه النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، نائب ‏رئيس حزب مستقبل وطن، بشأن تعديل البند الرابع من قان

بشأن اقتصار ممارسة المهنة علي خريجي “الإعلام” فقط

وكيل “إعلام” النواب: لم نتلق أَي مقترحات.. وتعديلات مرتقبة بقانون النقابة

ياسمين فواز

هاجم برلمانيون ونقابيون المقترح الذي أعلن عنه النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، نائب ‏رئيس حزب مستقبل وطن، بشأن تعديل البند الرابع من قانون ‏نقابة الصحفيين، والذي حدد مجموعة من الشروط للانضمام للنقابة، وينص على: “أن يكون حاصلًا على مؤهل دراسي عال”، لينص بعد التعديل على: “أن يكون حاصلًا على مؤهل دراسي عالٍ من إحدى كليات الصحافة ‏والإعلام الحكومية ذات التخصص أو الكليات الخاصة ذات التخصص أو الكليات الدولية ذات التخصص فقط”.

ووفقا للنائب جلال عوارة، وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، في تصريحات لـ”المال”، فإن اللجنة لم تتلقَ حتي الآن أي مقترحات بهذا الشأن، بسبب الإجازة البرلمانية، مضيفا أن هناك تعديلات مرتقبة علي قانون نقابة الصحفيين ولكن ليست في هذا الشأن.

من جانبها، أكدت النائبة جليلة عثمان، عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أنه ليس هناك ضروره لتعديل قانون نقابة الصحفيين، مضيفة أن الصحافة نوع من الإبداع والموهبة التي لا تحتاج إلي تخصص.

وأشارت في تصريحاتها لـ”المال”، إلي وجود العديد من الشخصيات التي أثبتت جدارتها في عالم الصحافة دون أن يكونوا من خريجي كليات الصحافة والإعلام، ضاربة المثل بمحمد حسنين هيكل وعباس العقاد ويوسف إدريس وغيرهم ممن أصبحوا علامات في عالم الصحافة.

وقالت: “كان أولي أن تتقدم نقابة الصحفيين بهذا المقترح حال رؤيتها أن أوضاع المهنة بدأت في التردي، لكونها الجهة الوحيدة التي تعلم جيدا مشاكل الجماعة الصحفية، وتسعي للنهوض بالمهنة”، مشددة علي رفضها للمقترح حال التقدم به رسميا.

وأكد النائب علاء عابد، أنه لم يتقدم بالمقترح بعد، وأنه سيتقدم به خلال دور الانعقاد الرابع المقرر في أكتوبر المقبل، مضيفا أن التخوفات المثارة بشأن المقترح لا أساس لها لأن القانون يقضى بعدم المساس من قريب أو بعيد بالأوضاع الحالية للصحافة وجميع الصحفيين المنتمين لنقابة الصحفيين والمقيدين بجدول النقابة سواء المقيدون تحت التمرين أو المشتغلون.

وأوضح رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن ما أعلن عنه مجرد فكرة قابلة للنقاش والحوار، وأنه حريص وجميع أعضاء البرلمان على سماع جميع الآراء، وفى مقدمتها آراء أصحاب المهنة ونقابة الصحفيين، مؤكدا أن الصحافة هي مرآة الشعوب، خاصة أنها تملك سلطة الكلمة، والتي تؤثر في وجدان الأمة.

من جهته، أكد محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين، أن الأزمة الحقيقية في لائحة القيد وآلياته وليست في تخصص الشهادة نفسها، مضيفا أن نقابة الصحفيين هي الجهة المنوط بها التقدم بالمقترح حال الحاجة إليه.