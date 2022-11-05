مقترح برلماني لاستثمار أزمة الطاقة في أوروبا لصالح لمصر



توجه المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير السياحة والآثار، لاسثتمار أزمة الطاقة في أوروبا لجذب أكبر شريحة من السائحين نحو المقصد المصري.

وقال “شكري”، في مقترحه اليوم، تعد السياحة أحد أهم مصادر النقد الأجنبى لمصر بجانب قناة السويس وتحويلات العاملين فى الخارج والتصدير، ولكنها تضررت بشكل كبير فى الآونة الأخيرة بسبب عدة عوامل، منها جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية بعدما كانت روسيا وأوكرانيا مصدرين رئيسيين لتدفق السياح.

وأوضح “شكري”، مع أزمة الطاقة التى من المتوقع أن تمر بها أوروبا خلال فصل الشتاء أصبحت الفرصة مواتية لمصر لاستعادة مكانتها على خريطة السياحة فى العالم، في ظل توقعات أن يتحرك ملايين الأوروبيين نحو إفريقيا بحثًا عن الشمس والدفء.

وأشار إلى أن مصر تمتلك فرصة كبيرة لجذب عشرات الملايين من السائحين هذا الشتاء بسبب الأزمة التى تواجه القارة العجوز، ويجب على الحكومة أن تعمل من الآن على جذب أكبر قدر من السائحين خلال شهرى ديسمبر ويناير، خاصة أن مصر تمتلك كل مقومات الجذب السياحى وعلى رأسها الشمس والدفء، إضافةً إلى تواضع أسعار السياحة المصرية مع مثيلاتها فى كل دول العالم.

وتابع “عضو مجلس النواب”، إذا استطاعت مصر جذب أكبر شريحة من السائحين هذا العام، وخلال هذه الأزمة، فمن المؤكد أنها سوف تعتاد على زيارة مصر بعد اكتشاف رخص الأسعار وتعدد المقاصد السياحية الموجودة على الأراضى المصرية.

وأكد أهمية اقتناص هذه الفرصة على اعتبار أن بقاء السائح فى أوروبا فى فصل الشتاء وأعياد الميلاد داخل بلده سوف تكلفه ثمنًا أغلى من زيارة مصر والإقامة بها خلال هذه الفترة، وهو أمر بات فى حاجة إلى عمل جاد وسريع.

كما أكد أن إمكانيات مصر جيدة، ولدينا كل ما يجعلنا نحقق أرقامًا أعلى من 30 مليار دولار، لافتًا إلى أن هناك دول لا تمتلك ربع ما نملكه لكنها تحقق أرقامًا جيدة جدًا من السياحة، أبرزها تركيا القريبة من مصر من حيث الطبيعة والجغرافيا.