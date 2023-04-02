مقترح برلماني بمنح هيئة الأرصاد الجوية حق ممارسة الأنشطة الاستثمارية منفردة أو بالاشتراك مع الغير

تقدم النائب احمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب ، تعديلا علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إعادة تنظيم هيئة الأرصاد الجوية، بحيث يتم اضافة بند برقم (17) علي المادة الثالثة ينص علي :” ممارسة أي نشاط من أنشطة مجال الارصاد الجوية مستقلة أو بالمشاركة أو المساهمة مع القطاع الخاص أو المؤسسات الأهلية أو غيرهم من الكيانات التي يرخص لها بممارسة انشطة الارصاد الجوية.”

وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب ، أن المذكرة الايضاحية وفلسفة القانون تستهدف زيادة وجذب الاستثمارات في مجال الارصدة ومن الأولى أن تكون الهيئة هي أولى تلك الاستثمارات وأن يكون لها الحق أن تمارس أنشطة استثمارية في القطاع منفرده أو بالاشتراك مع الغير ، كما أن هذا التعديل سيكون أحد موارد الهيئة المالية مما يزيد من تعدد موارد الهيئة المالية.

وطالب عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، إضافة بند (4) بالمادة (10) لتنص علي ” حصيلة استثمارات الهيئة في ممارسة أي من أنشطة الأرصاد الجوية سواء مستقلة او بالاشتراك مع الغير”.

وأوضح شلبي، أن مبررات التعديل تأتي في إطار الاتساق التشريعي ووفقا للتعديل المطروح في المادة (3) بإضافة بند الاستثمار في مجال انشطة الأرصاد الجوية مستقله أو مع الغير وفي إطار رغبتنا في زيادة موارد الهيئة المالية كان لا بد الإشارة إلى أن هذا البند سيكون من الموارد المالية الرئيسية للهيئة.