مقترح برلماني بمد العمل لفترة مسائية بـ مكاتب البريد تيسيرًا على المواطنين

قرار مد العمل بمكاتب البريد إلى ساعات إضافة، لن يكون إجباريًا على الموظفين وإنما اختياريًا

تقدمت المهندسة إيمان خضر، عضو مجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن مد العمل بجميع مكاتب البريد في جميع محافظات الجمهورية إلى الساعة 7 مساء، تيسيرًا على الجمهور والعملاء.

وقالت “خضر” – في مقترحها اليوم السبت- إن الازدحام والتكدس الذي تشهده مكاتب البريد في مختلف محافظات الجمهورية، وطوابير الانتظار والتي تصل إلى خارج المكتب، أصبح مشهدًا لا يمكن القبول به لاسيما أن هناك متعاملين مع المكاتب من عجائز وكبار في السن ومرضى، لا تسمح ظروفهم الصحية والمرضية البقاء طويلًا في مكاتب البريد لإنهاء مصالحهم.

خطط الحكومة عجزت عن حل مشكلة التكدس بمكاتب البريد

وأشارت “خضر”، إلى أن خطط الحكومة عجزت عن إيجاد حلولًا لهذه المشكلة التي تؤرق المواطنين، كما أن سياسة التوسع في إنشاء مكاتب بريد جديدة والتوسع في المكاتب القائمة بالفعل، تصطدم أمام ضرورة وجود وتوافر الاعتمادات المالية اللازمة، وبالتالي فإن الحل يمكن في إصدار قرار وزاري بموجبه يتم العمل في جميع مكاتب البريد إلى الساعة 7 مساء.

قرار المد اختياري للموظفين وبمقابل مادي

وأوضحت أن قرار مد العمل بمكاتب البريد إلى ساعات إضافة، لن يكون إجباريًا على الموظفين وإنما اختياريًا، وبمقابل مبالغ إضافة لهم، ولن يرهقهم، حيث سيتم بالتناوب بين الموظفين، ولصالح خدمة إخوانهم المواطنين والتيسير عليهم.