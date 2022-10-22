مقترح برلماني بتدشين «أرشيف صحي» لكل مواطن منذ ميلاده

تقدم المهندس طارق شكري، عضو مجلس النواب ، بمقترح برلماني إلى رئيس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، لتدشين أرشيف صحي لكل مواطن في مصر منذ لحظة ميلاده.



وقال “شكري”، في مقترحه اليوم، أن قطاع الصحة في مصر شهد اهتمامًا غير مسبوقًا، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، للنهوض بالمنظومة الصحية ضمن خطة الدولة لتحقيق مسيرة التنمية على كافة الأصعدة، على مدار 8 سنوات، وهو ما انعكس بوضوح من خلال المبادرات الرئاسية للاهتمام بصحة المواطن.

وتابع “شكري”: “إذا تحدثنا بلغة الأرقام، سنجد الدولة لزيادة مخصصات الصحة فى الموازنة بحوالى 47%، لتصل إلى 258 مليار جنيه خلال العام المالي 2020/2021، مقارنةً بـ175 مليار جنيه خلال العام المالي 2019/2020، كما تم زيادة قيمة العلاج على نفقة الدولة 6% ليصل إلى 7 مليارات مقارنةً بـ 6.6 مليار جنيه في عام 2019/2020، بالإضافة إلى 16.3 مليار جنيه تكلفة المبادرات الصحية، و4.2 مليار جنيه تكلفة التأمين الصحي الشامل”.

واقترح “شكري”، تدشين أرشيف صحي لكل مواطن بدءً من ميلاده حتى وفاته يشمل أرشيف الأدوية التي كانت تتعاطاها الأم فى أثناء الحمل ونوع الولادة طبيعية أم قيصرية، وفصيلة دمه، والأمراض التي أصيب بها، والتطعيمات التي حصل عليها، ومستوى السمع والإبصار ، هل هو مدخن؟ هل يتعاطى أى نوع من المكيفات، على أن يستمر هذا السجل مع المواطن إلى أن يصل مرحلته الجامعية، ويتم تحديثه باستمرار من خلال المتابعة السنوية، سواء عن طريق الوحدات الطبية بالمدارس والجامعات أو عن طريق التأمين الصحي.

وذكر “عضو مجلس النواب”، أن تدشين أرشيف صحي لكل مواطن، أمر متعارف عليه في مختلف دول العالم، لافتًا إلى أن عمل الأرشيف سيسهل الكثير على المواطنين، وسيوفر الكثير على مقدمي الخدمة الصحية لتقديم العلاج الأمثل، كما سيصبح لدى الدولة قاعدة بيانات متكاملة يمكن من خلالها قياس الحالة الصحية لجموع المواطنين.