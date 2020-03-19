مقترح برلماني بتأجيل سداد فواتير الكهرباء والمياه بسبب «كورونا»

تقدمت النائبة إيفلين متى بطرس، عضو مجلس النواب، اليوم الخميس، بمقترح برلماني إلى المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ووزراء الكهرباء والمالية والتخطيط، بشأن منح المواطنين حزمة من التسهيلات والتيسيرات للتخفيف من حدة تداعيات وآثار أزمة فيروس كورونا.

وقالت النائبة، في مقترحها أن حزمة القرارات التي اتخذتها حكومة المهندس مصطفى مدبولي لدعم الاقتصاد والقطاعات المتضررة من أزمة فيروس كورونا ، والتي كان من بينها تخصيص 100 مليار جنيه من موازنة الدولة كاحتياطي لتخفيف العبء عن القطاعات الاقتصادية المتضررة، وتأجيل أقساط المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تستحق الإشادة والتقدير.

وأردفت نائبة البرلمان، لكن على الجانب الآخر، علينا أن نأخذ بعين الاعتبار والحسبان، أن فئات سيلحقها ضرر من وراء هذه الأزمة، نتيجة توقف بعض الأنشطة الاقتصادية الخاصة بهم أو ركودها، وهو ما سيتسبب في زيادة أعباء المعيشة الواقعة على عاتقهم.



واقترحت على الحكومة، تأجيل سداد فواتير الكهرباء والمياه والغاز لمدة شهرين لجميع المواطنين، تخفيفًا عنهم، على أن يتم سدادها في وقتٍ لاحق لحين استقرار الأوضاع.

ولفتت إلى أن مقترحها يتوافق مع توجيهات الدولة التي تدعو إلى التيسير على المواطنين، كما يتفق مع أحكام الدستور ، خاصة بعد التداعيات الاقتصادية الناتجة للحد من انتشار فيروس كورونا .

يشار الي تأكيد رئيس الوزراء على أن الحكومة تعمل على حزمة من الإجراءات التي سيتم الإعلان عنها في القريب العاجل، والتي تستهدف تحفيز النشاط الاقتصادي، وتفادي الآثار السلبية لانتشار فيروس كورونا على أداء الاقتصاد بكافة قطاعاته، بما في ذلك بعض الإجراءات التي ستسهم في تنشيط البورصة المصرية.

وأضاف رئيس الوزراء أن الزيادة التي سوف تشهدها موازنة الخطة الاستثمارية للعام المالي القادم ستكون غير مسبوقة، وسوف تسهم هي الأخرى في تعزيز الإجراءات التحفيزية وتقليل الآثار السلبية الناجمة عن فيروس كورونا