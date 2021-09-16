سيـــاســة

مقترح برلماني بإطلاق برنامج «أسرة الجمهورية الجديدة» للحد من الزيادة السكانية

برنامج "أسرة الجمهورية الجديدة" يتضمن الكثير من الحوافز الإيجابية والمزايا للأسر الملتزمة بمحددات ضبط النمو السكاني،
ياسمين فواز 1:45 م, الخميس, 16 سبتمبر 21 1:45 م, الخميس, 16 سبتمبر 21

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أعلنت النائبة سهام مصطفى كمال، عضو البرلمان، تقدمها بمقترح إلى رئيس الوزراء، ووزيرة التخطيط، بإطلاق برنامج تحفيزي للحد من الزيادة السكانية في مصر، تحت مسمى “أسرة الجمهورية الجديدة”.

وقالت نائبة البرلمان، في مقترحها: استطاعت الدولة المصرية على مدى 7 سنوات كتابة تاريخ جديد مليء بالإنجازات والتحولات وعلى بُعد خطوات من إعلان “جمهوريتها الجديدة”، وما زال السعي مستمرًّا لتحقيق المزيد،

وتسعى الدولة جاهدةً لمضاعفة حجم العمل والسير وفق مخطط تنموي شامل من أجل ضمان مستقبل أفضل “مصر “2030 التي ننتظرها ونحلم بها تحتاج كل الدعم للاستمرار الذى لا سبيل إليه إلا بالمضى قدمًا فى مخططات التنمية، ثانيًا إلى جانب مواجهة أية معوقات قد تكون سببًا في التأثير على ما ننتظره، والتي يأتي على رأسها الزيادة السكانية.

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وتابعت عضو البرلمان: بنظرة سريعة على متوسط الزيادة السكانية اليومية نجد أن هناك 177 مولودًا لكل ساعة، بمعدل 3 مواليد كل دقيقة؛ أى مولود كل 20 ثانية، تتضح الأزمة الحقيقية فى معـدل سريع وكبير لا يتناسب أبدًا مع مقدرات الدولة؛ بل إن معدل المواليد في مصر أربعة أضعاف معدلاتها فى أوروبا، فقد ارتفع عدد سكان مصر لأكثر من 22 مليون نسمة خلال عشر سنوات، وهو عدد أكبر من تعداد دول كاملة، مما يجعلنا أمام حتمية التصدي لتلك المشكلة التى تمتص ثمار التنمية.

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وأشارت إلى أن برنامج “أسرة الجمهورية الجديدة” يتضمن الكثير من الحوافز الإيجابية والمزايا للأسر الملتزمة بمحددات ضبط النمو السكاني، يتضمن توفير فرص عمل للزوج والزوجة، والأولوية في الحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي والقروض الميسرة وفرص أفضل في التعليم والصحة، والتوعية بأهمية خفض النمو السكاني في ارتفاع نصيب الفرد من الناتج القومي  ومن ثم ارتفاع الأجور والرواتب وزيادة الاستثمارات.

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بقلم ياسمين فواز

محررة مجلسي النواب والشيوخ حاليا سبق وعملت كمحررة بالقسم السياسي ومسئولة عن ملف الأحزاب بجريدة الدستور منذ 2010 ، بالاضافة إلى إعداد البرامج الاخبارية ومنها برنامج صباح الخير يا مصر لمدة عاميين بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري. عملت سكرتير تحرير بجريدة الدستور لمدة عاميين. ومحررة صفحة الموضة والمرأة بجريدة المال لأكثر من 3 سنوات . كما سبق وعملت كمحررة صحفية في عدد من الاصدرات الاسبوعية ومنها صوت الأمة و الحلوة وعين

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