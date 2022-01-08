مقترح برلمانى بإطلاق منصة إلكترونية لحجز الكشوفات فى المستشفيات

اقترحت الدكتورة سارة النحاس، عضو لجنة الصحة في البرلمان ، على وزارة الصحة والسكان، إطلاق منصة إلكترونية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لحجز الكشوفات في المستشفيات والمراكز التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية تيسيرًا على المرضى وذويهم، وتوفيرًا للوقت والجهد عليهم.

وقالت عضوة البرلمان – في مقترحها الموجه للقائم بأعمال وزير الصحة ووزير الاتصالات- أصبح للتطبيقات الإلكترونية دور كبير في حياة المواطنين، نظرًا لما تقوم به من تسهيل وإنجاز الكثير من أمور الحياة اليومية للمواطنين، وتوسع دورها من الاستخدام الشخصي إلى مختلف مناحي الحياة، كما كان لجائحة “كورونا” دورًا كبيرًا في إظهار الأثر الكبير لأهمية التطبيقات الإلكترونية، سواء من خلال التعليم عن بُعد أو إنهاء الأعمال وهو ما دفع الكثير من الجهات والمؤسسات الخاصة والعامة إلى إطلاق منصات إلكترونية، مثل هيئة السكك الحديدية والشهر العقاري، لإنجاز الأعمال اليومية للمواطنين بسهولة ويسر.

وأكدت سارة النحاس، على أهمية قيام وزارة الصحة تدشين تطبيق إلكتروني، يتم من خلال إنهاء الخدمات الصحية لجميع المواطنين في مصر، يستطيع من خلاله حجز مواعيد الكشوفات الطبية في مختلف المستشفيات الحكومية، والاستعلام على نتائج المختبرات والأشعة، ومن خلاله يتم ربط جميع المستشفيات الحكومية بالغرفة المركزية بالوزارة، ومن ثم توجيه المريض إلى أقرب مستشفى لتلقي الخدمة المناسبة له، كما يساعد التطبيق على الاستعلام على الأماكن الشاغرة بالرعاية المركزة والأماكن الشاغرة بالحضانات، وطلب أقرب سيارة إسعاف لموقع المريض لاسيما –لاقدر الله- في حالات الحوادث.

وأشارت عضو لجنة الصحة في البرلمان ، إلى أن هذا المقترح يأتي في إطار توجه الدولة وانطلاقها نحو الرقمنة، مشيرة إلى أن تدشين هذا التطبيق سيساهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، من خلال ربط المريض بشكل مباشر بالمستشفيات الحكومية.