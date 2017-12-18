مقترح بالبرلمان للحد من أعداد المتدربين فى المؤسسات الإعلامية

ياسمين فوازكشف النائب جلال عوارة، وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، عن تقدمه بمقترح إلى اللجنة بشأن إلزام المؤسسات الصحفية والإعلامية بعدد معين من المتدربين، لتجنب حالة الفوضي التى تشهدها تلك المؤسسات.وأشار فى تصريحات خاصة لـ"المال"، إلى أنه فى حال موافقة اللجنة عليه فإنه سيحتاج إلى ت





ياسمين فواز





كشف النائب جلال عوارة، وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، عن تقدمه بمقترح إلى اللجنة بشأن إلزام المؤسسات الصحفية والإعلامية بعدد معين من المتدربين، لتجنب حالة الفوضي التى تشهدها تلك المؤسسات.





وأشار فى تصريحات خاصة لـ”المال”، إلى أنه فى حال موافقة اللجنة عليه فإنه سيحتاج إلى تعديل فى قانون نقابة الصحفيين.





كانت لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، برئاسة النائب أسامة هيكل، قد أعلنت وقف مناقشة مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام مؤقتا، وإعادة بعض مواده إلى الحكومة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لإعادة النظر في المواد 50 و51 و52 و53 على ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في الثالث من يونيو الماضي.





وقال هيكل، إن حكم المحكمة الدستورية العليا قضي بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (52) للقانون 96 لسنة 1996 الخاص بتنظيم الصحافة، داعيا الحكومة إلى الرد بأسرع وقت ممكن خلال شهر.