مقترحات بتعديل ضوابط T+0 أمام الرقابة المالية

منى عبدالباري:



تقدم أيمن صبرى، رئيس شركة أصول لتداول الأوراق المالية، وعضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للأوراق المالية «ecma»، بمقترح للهيئة العامة للرقابة المالية، لتنشيط عمليات t+0 فى السوق.



وأوضح صبرى أنه تقدم بمذكرة إلى الدكتور محمد عمران، القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، تتضمن مقترحين: الأول هو تعديل الحد الأقصى لكمية التعاملات اليومية للعميل الواحد، لتصبح 1 فى الـ5 آلاف من إجمالى عدد الأوراق المالية المقيدة للشركة بجداول البورصة، بدلا من نسبة 1 فى الـ20 ألفًا المعمول بها حاليا.



وأضاف صبرى أن المقترح الثانى هو إتاحة تنفيذ العميل الواحد أكثر من عملية t+0 خلال الجلسة، علما بأن المسموح به حاليا هو تنفيذ عملية واحدة فقط.



يشار إلى أن نسبة واحد فى الـ20 ألفًا المعمول بها حاليا بدأ تطبيقها عام 2014، مع سماح الهيئة العامة للرقابة المالية بإعادة آلية التداول فى ذات الجلسة t+0، بعد أن تم تجميد العمل بها فى إطار الإجراءات الاحترازية التى بدأ تطبيقها عقب ثورة يناير 2011، بهدف الحد من المضاربات على الأسهم والسيطرة عليها بشكل كامل.



ويقصد بعملية التداول فى ذات الجلسة إمكانية التعامل على الأسهم بيعاً وشراءً فى نفس جلسة التداول، وذلك من خلال بيع كل أو جزء ما تم شراؤه فى ذات الجلسة، أو شراء كل أو جزء مما تم بيعه من الأرصدة المتاحة للعميل.



جدير بالذكر أن تحرك صبرى لا يعد اتجاها فرديا، لرفع معدلات السيولة فى السوق وتنشيط أحجام التداول، وأن سوق المال شهدت مؤخرا تحركات من عدد من الكيانات والأفراد المنتمين لجهات وجمعيات مالية للمطالبة باتخاذ إجراءات من شأنها تنشيط التداولات، فعلى سبيل المثال، اقترح إيهاب السعيد، عضو مجلس إدارة البورصة ربط ضريبة الدمغة – المفروضة على تعاملات البورصة منذ عدة أشهر – بالأرباح الرأسمالية، بحسب تقرير انفردت به «المال» سابقا، وذلك عبر الاستمرار بتحصيل ضريبة الدمغة بنسبة 1.25 فى الألف من العمليات، مع وضع حد أقصى لقيمتها المستقطعة بنسبة %10، من أرباح العميل فى نهاية كل عام.

