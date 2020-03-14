مقتدى الصدر يطالب بيوم «دعاء عالمى» لمواجهة «كورونا»

وجه رجل الدين العراقى البارز مقتدى الصدر رسالة إلى “العالم بكل أديانه وتوجهاته” داعياً إلى “يوم دعاء عالمى إلى الله” فى ظل تفشى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وكتب الصدر فى رسالة نشرها على حاسبه على “تويتر”: “أقف مندهشاً لما أرى الغرب وترامب يدعو لجعل يوم غد يوم دعاء، وفى الشرق عطلوا صلاتهم جمعة وجماعة وأوقفوا زياراتهم المخصوصة والعامة لمراقد المعصومين بل وأغلقوا مراقدهم وما شاكل ذلك”. مصيفاً “ما هذه المفارقة العجيبة؟!”.

ونشر موقع سبوتنيك عربى أن مقتدى الصدر قال : “أيتمسكون بالدعاء والغيبيات ونتمسك بالدنيا والماديات ونبتعد عن المعنويات؟!.”. “أنسيتم أن بعد أيام تمر علينا ذكرى استشهاد (باب الحوائج) – يقصد الإمام الكاظم-؟!!!؟”.

وتابع: “فليكن هذا اليوم يوم دعاء عالمى نرفع فيه أيدينا إلى الله تعالى بكافة أدياننا وتوجهاتنا فالبلاء عالمي. نعم نرفع أيدينا بالدعاء خاشعة قلوبنا متواضعة نفوسنا سجداً لله ومنقادين له جل جلاله ولو من سطوح منازلنا إن كان الذهاب للكعبة المشرفة أو بيت المقدس أو التوجه لمراقد المعصومين صلوات الله عليهم أو المساجد ودور العبادة والكنائس والأديرة مخيفا للبعض”.

مضيفا: “فلا تكونوا كاللذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم واتقوا الله ولا تكونوا أيضاً كالذين إذا رفع عنهم البلاء تغافلوا مرة أخرى عن ذكره ودعائه وتعظيمه جل جلاله”.

وأكدت المنظمة الدولية أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة ، إذ بلغت فى آخر تحديث لها 135467 فى 130 دولة ومنطقة حول العالم، والوفيات ما يقرب الخمسة آلاف، بينما عدد المتعافين 69645.