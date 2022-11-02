مقبرة «توت عنخ آمون» ضمت 5 الآف قطعة ومحوا اسمه من تاريخ مصر القديمة

رصدت «المال» فى هذا التقرير، أبرز المحطات التى مرت بها حياة الملك توت عنخ آمون حتى وفاته، وذلك بمناسبة ذكرى مرور 100 عام على اكتشاف مقبرته والتى لا تزال وكنوزها أيقونة لمصر.

يعود توت عنخ آمون إلى الأسرة الثامنة عشرة قبل الميلاد، وحكم لمدة 9 سنوات فقط.

تم اكتشاف المقبرة والتى تحمل رقم 62 فى عام 1922 على يد البريطانى هوارد كارتر.

تحظى بشهرة عالمية لأنها المقبرة الملكية الوحيدة بوادى الملوك التى تم اكتشاف محتوياتها سليمة وكاملة نسبيًا.

رغم من ثروات المقبرة المهولة، لكنها متواضعة للغاية من ناحية الحجم والتصميم المعمارى مقارنة بالمقابر الأخرى فى هذا الموقع، وذلك بسبب وصول توت عنخ آمون إلى العرش فى عمر صغير جدًا.

الحجم الصغير للمقبرة ضم حوالى 5000 قطعة أثرية تم اكتشافها والتى كانت مكدسة بإحكام شديد.

من المقرر عرض المجموعة كاملة فى افتتاح المتحف المصرى الكبير.

القناع الذهبى للملك الصغير بلغ وزنه حوالى 11 كجم، وهو عبارة عن غطاء رأس ملكى به عقد من 3 أفرع ولحية مستعارة وقلادة على الصدر، وفى مقدمته ثعبان الكوبرا.

ومن المفارقات العظيمة فى التاريخ أن الملك الصغير تم محو اسمه من تاريخ مصر القديمة لأنه مرتبط بالملك إخناتون الذى لم يحظ بشعبية بسبب انقلابه الدينى.