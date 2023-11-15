مقاومة 24400 نقطة تُعيق البورصة المصرية عن استكمال رحلة الصعود

قال محللون فنيون إن مقاومة 24400-24500 أعاقت البورصة المصرية بجلسة اليوم الأربعاء على استكمال الصعود، مرجحين أن يتحرك المؤشر الرئيسي “egx30” في نطاق عرضي حتى نهاية نوفمبر الجاري.

وصعد EGX30 اليوم بنسبة 1.02% ليسجل 24138.8 نقطة، كما ارتفع EGX70 بنحو 0.57% مستقرًا عند 4819 نقطة، وسار على دربهما EGX100 بـ 0.77% مغلقًا على 7081.5 نقطة.

وسجلت تداولات الأسهم حوالي 3.3 مليار جنيه، وجرى التداول على نحو 201 ورقة مالية، صعد من بينها 90، وتراجع 69 واستقرت الباقية دون تغييرات .

واتجهت تعاملات المصريين للشراء بصافي 110.1 مليون جنيه، في حين اتجه العرب والأجانب للبيع بنحو 18.7 و 91.3 مليون جنيه على التوالي.

وقال إبراهيم النمر رئيس قسم التحليل الفني بشركة “نعيم القابضة”، إن المؤشر الرئيسي “egx30” لم ينجح في التماسك أعلى مقاومة 24400 نقطة بجلسة اليوم.

وأضاف أن هذا الأداء يدفعه للتحرك في اتجاه عرضي يغلب عليه التراجع حتى مستوى 23000 نقطة، وأوصى المتعاملين بالاختيار الانتقائي للأسهم خلال المرحلة الراهنة .

وفي سياق متصل توقع ريمون نبيل خبير أسواق المال، تحرك المؤشر الرئيسي حتى نهاية نوفمبر الحالي في نطاق عرضى يغلب عليه الهبوط أدنى مستوى 23500 – 24500 نقطة .

وقال إن البورصة حققت المستهدف الرئيسي لها خلال العام الجاري عند 23500 نقطة، حتى سجلت قمة جديدة عند 24500 بدعم حركة سهم “التجاري الدولي” النشطة وقطاع الأسمدة والبتروكيماويات .

ولفت “نبيل” إلى أن أسهم القطاع العقاري تشهد تحركات صاعدة خلال الفترة الحالية، بدعم من نتائج الأعمال القوية التي حققتها الشركات المكونة له .

وأوضح أن عدم قدرة المؤشر الرئيسي على تجاوز مقاومة 24400 نقطة جاء نتيجة تحركه بدعم قطاع واحد فقط بالتبادل، دون أن يكون هناك نشاط واضح للإجمالي .

ونوه إلى أن البورصة المصرية تنتظر هدوء الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، إلى جانب استقرار أسعار الصرف على الصعيد المحلي .