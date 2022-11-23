مقاومة 12800 تُعيق مؤشر البورصة الرئيسي عن استكمال الصعود

قال محللون فنيون إن مقاومة “12800” نقطة أعاقت قدرة مؤشر البورصة الرئيسي “egx30” من استكمال الصعود .

وشهدت جلسة الأربعاء حركة متذبذبة، وسط استقرار قيم تداولات الأسهم عند 1.7 مليار جنيه، وتوجه بيعي للمتعاملين العرب والأجانب .

وقال المحللون إن استقرار المؤشر الرئيسي أعلى مستوى الدعم 12600 نقطة، سيمكنهُ من محاولة الصعود مرة أخرى نحو 12800 على المدى القريب ومنها حتى 13500 .

وهبط المؤشر الرئيسي “egx30” بنحو 0.18% عند 12600 نقطة، فيما صعد المؤشر السبعيني للأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70ewi” بنسبة 0.21% عند 2411 نقطة، والمؤشر الأوسع نطاقًا “egx100” بـ0.4% ووصل 3517.4 نقطة، ونظيرهُ “egx50” بـ 0.55% وسجل 2189 نقطة .

وسجلت تداولات الأسهم حوالي 1.7 مليار جنيه فيما جرى التداول على 198 ورقة مالية، هيمن الصعود على حوالي 65 من بينهم، وتراجع 69 آخرين وظل 64 على استقرار سعري دون أي تغيرات .

بداية قال إبراهيم النمر رئيس قسم التحليل الفني بشركة “نعيم القابضة”، إن مؤشر البورصة المصرية الرئيسي “egx30” كان في مواجهة التحدي لمقاومة 12650 نقطة .

وأوضح أن المؤشر تمكن من تجاوزها ليصطدم مستوى المقاومة الثاني 12800 نقطة، موضحًا أن تجاوز الأخيرة سيمكنهُ من التحرك باتجاه 13100 ثم 13500 نقطة .

من جانبه قال حسام عيد مدير الاستثمار بشركة “انترناشيونال لتداول الأوراق المالية”، إن أداء السوق بجلسة الأربعاء جاء نتيجة الأداء المتذبذب لأغلب الأسهم القيادية.

وأوضح أن السوق شهد عمليات بيع محدودة قُرب مستوى المقاومة 12800 نقطة، الأمر الذي دفع المؤشر الرئيسي إلى فقد مكاسبه الصباحية .

وأضاف عيد، أن استقرار المؤشر الرئيسي أعلى دعم 12600 قد يدفعه لاختبار واستعادة المقاومة الرئيسية 12800 نقطة مرة أخرى .

وتابع أنهُ في حالة عدم نجاح المؤشر الرئيسي في الاستقرار أعلى الدعم الرئيسي مع استمرار عمليات جني الأرباح والتصحيح لأغلب الأسهم القيادية قد يتجه المؤشر الرئيسي إلى اختبار الدعم الثاني 12400 نقطة

أما عن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 قال عيد، إنهُ نجح في الاستقرار بالمنطقة الخضراء بنهاية تعاملات الأربعاء، موضحًا أن استقراره أعلى دعم 2400 نقطة يدفعه إلى اختبار مقاومة 2460 نقطة .

وتابع : أنهُ في حالة عدم نجاح المؤشر السبعيني في الحفاظ على مستوى الدعم الرئيسي قد يتجه إلى اختبار الدعم الثاني 2360 نقطة .