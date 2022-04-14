أعاقت مقاومة 10950 نقطة محاولات البورصة المصرية للصعود بجلسة أمس الأربعاء، وذلك بضغط من حركة التصحيح التى شهدها سهما «التجارى الدولى» و«فورى للمدفوعات الإلكترونية».

وأنهى «التجارى الدولى» تعاملات الأربعاء على هبوط بواقع %1 وبنسبة %3.8 لسهم شركة «فورى»، ويتوقع محللون فنيون تماسك مؤشر البورصة الرئيسى «EGX30» اليوم الخميس عند مستوى 10800 نقطة.

وأنهت مؤشرات البورصة جلسة الأربعاء على تباين، إذ تراجع أداء EGX30 بنسبة %0.47 مسجلًا 10847 نقطة، قابله ارتفاع محدود لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنحو %0.25 عند 1814 نقطة فيما صعد EGX100 حوالى %0.09 ووصل إلى 2767 نقطة.

وجرى التداول على نحو 187 سهمًا بقيمة تداول بلغت 764.5 مليون جنيه، هيمنت الحركة الصاعدة على أداء 54، وتراجع 51 أخرى، ولم يتغير أداء البقية، وسجل رأس المال السوقى نحو 702.801 مليار جنيه.

وعلى صعيد تعاملات المستثمرين، اتجه المصريون والعرب للشراء بصافٍ بلغ 15.9 و48.2 مليون جنيه على التوالي، فيما غلب على المتعاملين الأجانب البيع بقيمة 64.2 مليون جنيه.

محمد حسن، العضو المنتدب بشركة «بلوم مصر لإدارة الأصول

قال محمد حسن، العضو المنتدب بشركة «بلوم مصر لإدارة الأصول»، إن السوق واجهت اليوم مستوى المقاومة 10950 نقطة، وهو ما أعاقها عن مواصلة الصعود بنهاية الجلسة.

ولفت إلى أن سهم «التجارى الدولى» صاحب الوزن النسبى الأكبر واجه أمس الأربعاء حركة تصحيح دفعته للهبوط بواقع %1 وهو ما أثر فى النهاية على أداء مؤشر البورصة المصرية الرئيسى.

وأضاف «حسن»، أن السوق لا تزال تفتقد المحفزات الإيجابية طويلة الأجل، إذ لا يزال الخوف مهيمنًا على حركة المتعاملين، خاصة فى ظل استمرار الأوضاع الاقتصادية المتذبذبة على الصعيد العالمى.

وتوقع أن تتمكن السوق من التماسك بجلسة اليوم الخميس قُرب المستويات الحالية 10800 نقطة، أما على المدى متوسط الأجل فستظل الحركة المتذبذبة هى الغالبة.

من جانبه، قال حسام عيد، مدير الاستثمار بشركة إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية، أغلق على تراجع فى نهاية الجلسة نتيجة الأداء المتذبذب والمتباين لأغلب الاسهم القيادية .

وأضاف أن المؤشر من الممكن أن يتماسك عند مستوى الدعم الرئيسى 10800 نقطة، موضحًا أن ذلك قد يدفعه لاختبار مقاومة 11000 نقطة.

ولفت «عيد» إلى أنه فى حالة عدم نجاح المؤشر الرئيسى فى الاستقرار أعلى مستوى الدعم ربما يتجه إلى اختبار المستوى الثانى عند 10700 نقطة.

وعن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70، قال إنه نجح فى الاستقرار بالمنطقة الخضراء بنسبة صعود طفيفة، موضحًا أن الثبات أعلى دعم 1800 نقطة ربما يدفعه لاختبار مقاومة 1860 نقطة . وتابع أنه فى حالة عدم نجاح المؤشر السبعينى فى الاستقرار أعلى مستوى الدعم والحفاظ عليه ربما يتجه إلى اختبار الدعم الثانى وهو 1760 نقطة