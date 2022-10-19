«مقاومة تغير المناخ» يعتزم ضخ 25 مليون دولار استثمارات فى شركات ناشئة

يعتزم صندوق «مقاومة تغير المناخ» ضخ استثمارات بقيمة 25 مليون دولار خلال الفترة المقبلة لتمويل شركات ناشئة فى مجالات عمله ومنها الزراعة المستدامة والصديقة للبيئة للحد من الانبعاثات ونمو معدلات الإنتاج.

يذكر أن صندوق مقاومة تغير المناخ تم تأسيسه حديثًا، بواسطة شريكين مصريين، بهدف الاستثمار فى مشروعات زراعية ناشئة تتعلق بمجالات التنمية المستدامة فى الشرق الأوسط وأفريقيا.

قال حسام علام، العضو المنتدب لصندوق «مقاومة تغير المناخ»، أن تلك المبالغ تمثل باكورة الاستثمارات، بعدما تم اختيار 12 شركة ناشئة لتمويلها، لافتًا إلى أن العملية فى المرحلة النهائية لبدء الضخ وتوفير الدعم الفنى اللازم لها.

وذكر «علام» أن الصندوق يخطط لعرض النماذج الناجحة من الشركات الناشئة خلال فعاليات مؤتمر «cop 27» المنعقد الشهر المقبل بمدينة شرم الشيخ، لافتًا إلى أن هناك مفاوضات لاستقطاب تمويلات جديدة من المؤسسات الدولية لتوظيفها فى مجالات دعم المناخ.

وأضاف أن فكرة تأسيس صندوق لتمويل الشركات الناشئة بمجال مقاومة تغير المناخ فى قطاع الزراعة تأتى لملاحقة الدول المتقدمة فى تلك الآليات الداعمة لنمو قطاع الزراعة المستدامة، مقارنة بالتقليدية المتسببة فى زيادة الانبعاثات وهدر استخدامات المياه.

ولفت إلى أن العالم يتجه حاليًا نحو برامج الزراعة الحديثة، بسبب تغيرات الطقس، نتيجة خطورة الاعتماد على الطرق التقليدية، منوهًا بأن آليات الزراعة بمصر ما زالت غير مستدامة بنسب كبيرة.

وأطلقت السفارة البريطانية مؤخرًا مبادرة تسريع وتيرة التمويل المناخى من أجل مستقبل أفضل على الكوكب، بمشاركة وزيرتى البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد والتعاون الدولى الدكتورة رانيا المشاط.

وقالت وزيرة البيئة، فى تصريحات سابقة، إنه سيتم التركيز خلال الفترة المقبلة على تسريع وتيرة التمويل لمشروعات المناخ، مشيرة إلى أنه سيتم تناول هذا الملف خلال مؤتمر cop27 وربطه بالعديد من المحاور، ومنها الأدوات المبتكرة والمختلطة المالية. وأكدت وزيرة التعاون الدولى -خلال كلمتها فى فعاليات إطلاق مسرعة التمويل المناخى «CFA»، التابعة للمملكة المتحدة- أنه من المستهدف توفير مساعدات فنية بقيمة 10 ملايين جنيه إسترلينى، فى إطار الجهود المشتركة للتوسع فى نطاق العمل المناخى