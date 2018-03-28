مقاومة بعض الدول تؤجل دمج التكتلات الاقتصادية الأفريقية

■ مصدر بالتجارة: تحديد 2018 لإبرام الاتفاق نهائيا مجرد موعد تنظيمى

■ جولات تبادلية لتحديد جداول التخفيضات والإعفاءات الجمركية وقواعد المنشأ

أحمد اللاهونى

تستبعد وزارة التجارة والصناعة توقيع الاتفاق النهائى لدمج التكتلات الأفريقية الثلاثة (الكوميسا والساداك وتجمع شرق أفريقيا)، خلال 2018، بسبب مقاومة بعض الدول كجنوب أفريقيا لإبرام الاتفاق حتى الآن خوفًا على صناعتها الوطنية.

كشف مصدر بوزارة التجارة لــ«المال»، أن مفاوضات دمج التكتلات الأفريقية الثلاثة مازالت مستمرة حتى الآن، ومن الصعب توقع موعد معين لانتهاء اتفاق الدمج، مشيرًا إلى أن الموعد الذى حدده رؤساء الدول خلال الاجتماعات التحضيرية المنعقدة بشرم الشيخ قبل 3 أعوام بإنهاء مفاوضات الدمج خلال 2018 هو موعد تنظيمى وغير إلزامى.

كان سعيد عبدالله رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية قد أكد أن اتفاق الدمج يقضى بتطبيق تخفيضات جمركية بنسبة %60، وسيدخل حيز التنفيذ بعد توقيع 13 دولة عليه من إجمالى 26 دولة هى عدد أعضاء التكتلات الأفريقية الثلاثة.

وشهدت مدينة شرم الشيخ فى 10 يونيو 2015، توقيع رسمى على وثيقة دمج التكتلات الأفريقية الثلاثة الكبرى “الكوميسا، والسادك، وتجمع شرق أفريقيا»، وذلك خلال اجتماع رئاسى، شارك فيه رؤساء الدول الـ26 أعضاء التكتل الجديد.

وأشار المصدر إلى أن هناك جولات تبادلية بين جميع الدول المشاركة فى الاتفاقية للانتهاء من الإجراءات الفنية الخاصة بجداول التخفيضات وقواعد المنشأ والإعفاءات الجمركية، رافضًا الإفصاح عن عدد الدول التى صادقت مجالسها التشريعية على اتفاق الدمج حتى الآن.

وكان شريف الجبلى، رئيس لجنة التعاون الأفريقى باتحاد الصناعات قد طالب خلال ورشة عمل أقيمت بشراكة بين اتحاد الصناعات المصرية ومجلس أعمال الكوميسا الدول الأفريقية بضرورة إزالة المعوقات التى تواجه رجال الأعمال عند دخول أسواق القارة السمراء، وذلك قبل دمج التكتلات الاقتصادية الثلاثة حتى تبدأ عملها بدون تحديات تؤثر على مستهدفات منطقة التجارة الحرة.

وتمثلت التحديات التى أعلن عنها اتحاد الصناعات المصرية فى ارتفاع تكاليف الشحن، وارتفاع أسعار المراكز اللوجيستية المخصصة لتخزين البضائع، وصعوبة النقل الداخلى بسبب عدم وجود طرق مباشرة للنقل، إذ يضطر المصدر إلى شحن بضائعه “ترانزيت” قبل شحنها للدولة المطلوب التصدير إليها، فضلا عن عدم وجود شركة للتأمين على الصادرات.

وتشمل التكتلات الثلاثة دول كل من: مصر، والسودان، وأنجولا، وتنزانيا، والكونغو الديمقراطية، وجنوب أفريقيا، وزامبيا، وزيمبابوى، وسوازيلاند، وسيشل، وليسوتو، وملاوى، ومدغشقر، وموزمبيق، وناميبيا، وبتسوانا، وموريشيوس، وكينيا، وأوغندا، ورواندا، وبوروندى، وجيبوتى، وجزر القمر، وإريتريا، وإثيوبيا، ليبيا.