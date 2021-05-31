مقاول حرض ضده لمصادرة أوناشه.. ملابسات الاعتداء على رئيس حي في القاهرة

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات واقعة الاعتداء على رئيس أحد الأحياء في محافظة القاهرة ، بعدما اتضح أن وراء الواقعة مقاول بعدما حرض آخرين للانتقام منه لمصادرته أوناش وأخشاب خاصة به.

ترجع الواقعة، لتلقي قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة ، بلاغًا من رئيس أحد الأحياء بالقاهرة، قال فيه إنه أثناء توجهه للعمل مستقلًا السيارة الخاصة بجهة عمله، وبها تلفيات وتهشم بالزجاج الخلفي، فوجىء بترجل 3 أشخاص من سيارة والاعتداء عليه بالضرب بواسطة عصا خشبية وسلاح أبيض، وإصابته بكدمات وجروح متفرقة وإتلاف السيارة على النحو المشار إليه.

وعلى الفور، تشكل فريق بحث جنائي لسرعة تحديد وضبط المتهمين، وأسفرت جهوده بالاستعانة بالتقنيات الحديثة عن تحديد السيارة المستخدمة في الواقعة ملك إحدى السيدات يحوزها شقيقها.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، أمكن ضبط المتهم المذكور، ويعمل سائق -مقيم بمحافظة الجيزة.

وبمناقشته أقر بارتكابه الواقعة بتحريض من مقاول –يوجد له معلومات جنائية– مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس.

وباستهدافه أمكن ضبطه، وعثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش، وبالاشتراك مع سائق “توك توك” -مقيم بمحافظة الجيزة- تم ضبطه، وشخصان آخرين “جارٍ ضبطهما”.

واتضح أن السبب يرجع لمصادرة المجني عليه أوناش وأخشاب ملك “المحرض”، وهدم 3 أدوار بعقار ملكه تحت الإنشاء، فعقد العزم على الانتقام منه، وفي سبيل ذلك راقب مع باقي المتهمين لارتكابهم الواقعة نظير مبلغ مالي.

واتخذت الإجراءات القانونية، وجارٍ تكثيف الجهود الأمنية لسرعة تحديد وضبط باقي المتهمين.