طاقة

مقاول الضبعة: طرح مناقصات تنافسية لتنفيذ المحطة النووية مطلع 2022

بقدرة 4800 ميجاوات تضم 4 مفاعلات نووية
عمر سالم 6:19 م, الثلاثاء, 7 ديسمبر 21 6:19 م, الثلاثاء, 7 ديسمبر 21

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قالت إلينا كازاكوفا، رئيس قسم المشتريات أتوم استروي اكسبورت، إن هناك لائحة تنظم العمل والمشتريات في المحطة النووية بالضبعة، ونستهدف تسعيرا عادلا للمشتريات وفق قانون موحد، وجميع المشتريات والمتطلبات التى يحتاج إليها محطة الطاقة النووية في الضبعة ستطرح من خلال مناقصات تنافسية.

وأضافت خلال كلمتها في منتدى الطاقة النووية المصري الروسي، أن القواعد الأساسية للمشتريات تتضمن وضع خطة متكاملة وتحديد جدول زمنى للتسليم والكميات التي سيتم احتياجها، ويتم اختيار الشركات بعد دراسة الملاءة المالية وتقييم الوضع الفني لها.

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نووي
محطة الضبعة بمطروح

وأوضحت أن هناك رقابة مستمرة على موقع المشتريات والمؤسسة التابعة، وهناك خطط لطرح مناقصات تنافسية لتوريد أحتياجات المحطة النووية بالضبعة مع بداية العام المقبل.

وذكرت أن هناك مشاورات ومناقشات دائمة بشأن التسعير والمدة الزمنية لتوريد الأعمال المسندة للشركات، وجميع الإجراءات الخاصة باستلام العروض والتربية على الشركة الفائزة تخضع لرقابة صارمة.

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وتتولى أتوم استروي اكسبورت التعاقد مع الشركات المنفذة لأعمال انشاءات محطة الطاقة النووية بالضبعة البالغ قدرتها 4800 ميجاوات.

ومن المقرر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الاول من محطة الضبعة النووية في عام 2028، ثم يتم تشغيل المفاعلات الأخري تباعاً ضمن مزيج الطاقة الكهربائية.

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بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

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