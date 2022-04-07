رفع عدد من مقاولى النقل البرى أسعار النوالين مؤخرًا بعدد من الموانئ المصرية، خاصة التى تعتمد فى نشاطها على التجارة الخارجية، والتى تشمل الإسكندرية والسخنة.

وقال وائل قناوى المتحدث باسم مقاولى النقل بالإسكندرية، إن أسباب الزيادة فى بعض النوالين كانت نتيجة ارتفاع حجم الأعمال قبل أسبوعين، ومن ثم أصبح أمر الزيادة مقبولًا.

وأضاف أن الزيادات تراوحت من 15 إلى 17% فقط، وذلك لمواجهة الارتفاعات فى أسعار قطع غيار السيارات، والزيوت وإجراءات التراخيص وهى أمور ذات أهمية كبيرة فى التكاليف لعملية النقل.

وأكد قناوى أن أسعار نوالين النقل البرى لم ترتفع منذ 3 سنوات تقريبًا، مرجعًا عدم ارتفاعها طوال تلك الفترة رغم ارتفاع حجم التكاليف، إلى انخفاض حجم الأعمال ووقف عدد كبير من المقاولين شاحناتهم، ومن ثم لم يكن هناك مجال للزيادة.

وكشف أن مقاولى السخنة قرروا رفع أسعار النوالين مطلع شهر رمضان بنسبة 15% لارتفاع جميع مستلزمات السيارات، خاصة أسعار الإطارات والتى زادت بنسبة 25- 35%، إضافة إلى ارتفاع قطع الغيار بنسبة 45%، فى حين لا توجد وفرة للعديد من قطع غيار السيارات لدى التجار خلال الفترة الأخيرة.

وأشار قناوى إلى ارتفاع أسعار الزيوت والشحوم بنسبة 15- 20%، إضافة إلى ارتفاع أسعار السيارات والمقطورات بنسبة تتراوح من 40- 50%.