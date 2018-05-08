مقاولى التشييد يشكل لجنة فنية لتصدير المقاولات

■ حسن عبدالعزيز: تضع اشتراطات للمؤهلين ونتوقع أن يصل عددهم إلى 90 شركة ■ أجهزة الدولة حريصة على صرف التعويضات وفروق الأسعار أكد المهندس حسن عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، أن العام الحالى سيشهد الانتهاء من إصدار وتعديل عدد من القوانين المهمة والمرتبطة بصناع



■ حسن عبدالعزيز: تضع اشتراطات للمؤهلين ونتوقع أن يصل عددهم إلى 90 شركة

■ أجهزة الدولة حريصة على صرف التعويضات وفروق الأسعار



أكد المهندس حسن عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، أن العام الحالى سيشهد الانتهاء من إصدار وتعديل عدد من القوانين المهمة والمرتبطة بصناعة البناء والتشييد.

ولفت إلى أن القوانين الجديدة تُسهم فى حلِّ مشكلات عانى منها المقاولون منذ سنوات طويلة، ومنها إقرار قانون المناقصات والمزايدات الجديد، والعقد المتوازن للمساواة فى الحقوق والواجبات بين شركات المقاولات وجهات الإسناد، وكذلك تعديل وتطوير القانون رقم 104 لسنة 1992 المنظم لعمل الاتحاد المصرى لمقاولى البناء.

وأشار عبدالعزيز إلى أن قانون الاتحاد يتطلب إدخال العديد من التعديلات التى تتلاءم مع المستجدات التى شهدتها السوق منذ عام 1992 مثل دخول تخصصات جديدة، وآليات تعتمد على الطاقة المتجددة والبديلة، وكذلك اعتماد الشركات على الميكنة والاستعانة بأعداد أقل من العمالة. وأضاف أنه تم تشكيل لجنة فنية من الاتحاد تتولى إعداد فئة جديدة سيتم استحداثها وهى الفئة الدولية، ويأتى ذلك فى إطار اهتمام الاتحاد بتصدير نشاط المقاولات للخارج، وإتاحة فرص أمام الشركات المؤهلة للدخول لتنفيذ مشروعات فى الدول الأفريقية والآسيوية والأوروبية، مشيرًا إلى أن اللجنة تضع اشتراطات للدخول فى تلك الفئة، وتشتمل على سابقة الأعمال والخبرات ورأس المال، وكذلك العمالة المتاحة ومؤهلات المهندسين من امتلاك لغتين على الأقل، ودراسة العقود الدولية وإدارة المشروعات.

ولفت إلى أن السوق المصرية لديها العديد من الشركات المؤهلة للعمل خارجيا، وهناك شركات حوالى 20 شركة عاملة بالفعل، متوقعًا وصول عددها عقب استحداث الفئة الدولية إلى حوالى 90 شركة.

وأضاف عبدالعزيز أنه تم تقديم مذكرة إلى أعلى المستويات التنفيذية بالدولة تتضمن أهم العوائق التى تواجه شركات المقاولات بالخارج، ومن أبرزها تفعيل دور مكاتب التمثيل الخارجى، ووضع السياسات اللازمة لإزالة جميع القيود، وحل مشكلة توثيق شهادات الخبرة وخطابات الضمان والتسهيلات الائتمانية، وتحديث بعض القوانين التى تمثل عوائق فى طريق التصدير، وتأمين دخول المعدات وفتح فروع للبنوك المحلية وشركات التأمين المصرية بالدول العربية والأفريقية.

وشدد على حرص كل أجهزة الدولة حل مشكلات شركات المقاولات، ومنها فروق الأسعار والتعويضات، وتم صرف أكثر من %60 من التعويضات المستحقة لشركات المقاولات عقب التعويم، نافيا ما تم نشره مؤخرًا بصدور قرار الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بعدم أحقية شركات المقاولات فى صرف فروق أسعار مواد البناء.