مقاولو النقل: استبدال خطابات الضمان بالتغطية التأمينية رفع سعر النولون 220 جنيهاً للحاوية

أدى نظام شركة ميرسك مصر الجديد المتضمن استبدال نظام خطابات ضمان الحاويات، بتغطية تأمينية حقيقية لأبدان الحاويات عند طلب الصرف بزيادة مصروفات خروج الحاوية من الميناء لمحافظات الجمهورية، بمتوسط 220 جنيهًا.

وحسب تصريحات عدد من ممثلى شركات النقل الداخلية، فإن النظام الجديد أدى إلى زيادة سعر النولون للحاويات التى يتم نقلها من وإلى «ميرسك مصر»، والتى تعد من أعلى شركات الملاحة التى تتعامل مع السوق المصرية.

وأكد ممثلو الشركات لـ«المال» أن النظام الجديد فرض على مقاولى النقل دفع 220 جنيهًا للحاوية 40 قدمًا، و114 جنيهًا على كل حاوية 20 قدمًا.

وأوضحت أن الزيادة الجديدة هى اشتراك فى التغطية التأمينية على الحاوية ضد أخطار الفقد أو التلف أو المصاريف، وذلك طبقًا للشروط والاشتراطات العامة والخاصة الواردة بهذا العقد بين شركة ميرسك ومقاول النقل.

وينص العقد بين الطرفين على أن يلتزم مقاول النقل بمجرد علمه بوجود خسائر أو أضرار للأشياء المغطاة بأن يتقدم فورًا بخطاب ثابت التاريخ إلى شركة طوكيو مارين مصر – تكافل أو أحد وكلائها المعتمدين- موضحًا تفاصيل الحادث.

وكانت شعبة النقل البرى بالغرفة التجارية بالإسكندرية، تقدمت بمقترح يقضى باستبدال نظام خطابات ضمان الحاويات الحالى بنظام تأمين على بدن الحاويات يتم تفعيله فى نفس مرحلة إصدار جواب الصرف، على أن يكون التأمين لصالح الخط الملاحى مباشرة ضد أخطار تلف الحاويات، بحيث لا يتحمل مقاول النقل تبعات التلف أو الفقد.

يذكر أن 10 خطوط ملاحية رئيسية تسيطر على حركة تداول الحاويات بميناء الإسكندرية، حسب آخر إحصائية صادرة عن الميناء، ويأتى فى المركز الأول خط MSC الأوروبى ليحقق قرابة 390 ألف حاوية، ثم الميرسك محققًا 327 ألف حاوية، ثم جاء CMA – CGM الفرنسى فى المركز الثالث محققًا 134.6 ألف حاوية، ليكون إجمالى ما حققته الخطوط الثلاثة الأوروبية 850 ألف حاوية، وهو ما يعادل نصف ما تم تداوله بالميناء.

وحسب بيانات هيئة الميناء، حققت الهيئة معدل تداول خلال العام الماضى بلغ 1.67 مليون حاوية، وذلك مقابل 1.8 مليون خلال العام قبل الماضى 2019.