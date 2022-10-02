«مقاولات الإسكندرية» تبحث عن فرص عمل لأعضائها فى أفريقيا

يسعى مجلس إدارة لجنة المقاولات فى الغرفة التجارية بالإسكندرية، إلى طرق أبواب عدد من الدول الأفريقية، بحثا عن توفير فرص عمل لأعضاء اللجنة، للاستفادة من الخبرات الموجودة لديهم وكذا الطاقة غير المستغلة.

وعقدت لجنة المقاولات فى الغرفة التجارية بالإسكندرية اجتماعا لأعضائها مع بعض ممثلى الشركات المصرية العاملة فى بعض الدول الأفريقية شهد مناقشة عدد من الملفات خلال الاجتماع الشهرى للجنة بالمقر الرئيسى للغرفة.

وأكد المهندس أيمن بدوى رئيس مجلس إدارة لجنة المقاولات فى الغرفة التجارية بالإسكندرية، أن أعضاء اللجنة يبذلون جهودا لتسهيل إيجاد فرص عمل للشركات فى السوق الأفريقية.

وأضاف أنه تم اتخاذ بعض الخطوات، فى هذا الصدد إذ قام بإعداد خطاب موجه لمساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية، و التواصل مع بعض مؤسسات الأعمال والمنظمات مثل الجمعية المصرية الأفريقية.

واستمع أعضاء مجلس إدارة لجنة المقاولات فى الغرفة التجارية بالإسكندرية إلى تجارب بعض العاملين فى السوق الأفريقية بجهود شخصية، وخاصة فى كينيا.

وقال أحمد حسن أحد أصحاب الشركات المصرية العاملة فى كينيا إنه عند الحديث عن دول أفريقيا لا يمكن القول إن هناك دولة أفضل من أخرى فكل فرد يتحدث من واقع تجربته مع الدولة التى يعمل فيها، مشيرا إلى أن الدول الأفريقية تتباين فى طبيعتها فدول الشمال عربية و هناك غرب القارة ووسطها اللذان يعانيان من التصحر والمجاعات.

واعتبر أن دول شرق أفريقيا بها شعوب متفهمة، ويمكن التعامل والتواصل معهم بشكل جيد، لافتا إلى أنه قام بدراسة السوق الكينية، مطالبا بأن تكون هناك رؤية لتحديد قواعد العمل فى المراحل التالية.

وأوضح أنه على المستوى الشخصى قرر أن تعمل شركته فى مجال تخصصه مما يمكنهم من التعامل من واقع الخبرة التى تمنحهم المرونة والتحرك بسهولة عكس المجال الآخر الذى يكون جديدا نوعا ما.

وقال إن إجراءات تأسيس الشركة يمكن أن تتم فى خلال أسبوع ، لافتا إلى أن تكلفة التأسيس ليست كبيرة إذ تبلغ حوالى 500 دولار فقط .

وأوضح أن الإجراءات تشترط فى حال وجود شخص يطلب تأسيس شركة أن يكون لديه مقر وصندوق بريد يمكن أن يمارس عمله ويستورد وفقا لهذه الإجراءات.

وأشار إلى وجود تفاوت كبير بين الدول بشأن تطبيق اتفاقية «الكوميسا» لدول جنوب وشرق أفريقيا، لافتا إلى أن هناك بعض الدول التى تطبق الاتفاقية بنسبة %100 وهناك أخرى لا تلتزم بشكل كامل بالاتفاقية.

معتز محمود