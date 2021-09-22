مقاهي في الإسكندرية تتخوف من تداعيات الموجة الرابعة من جائحة كورونا

أبدى عدد من أعضاء مجلس إدارة لجنة أصحاب المقاهي بغرفة تجارة الإسكندرية ، توقعات متشائمة فى ظل التداعيات المحتملة لتأثير الموجة الرابعة من جائحة فيروس كورنا المتوقعة فى مصر وظهور متحور دلتا بالبلاد وما قد ينشأ عنه من قرارات بإمكانية…

أبدى عدد من أعضاء مجلس إدارة لجنة أصحاب المقاهي بغرفة تجارة الإسكندرية ، توقعات متشائمة فى ظل التداعيات المحتملة لتأثير الموجة الرابعة من جائحة فيروس كورنا المتوقعة فى مصر وظهور متحور دلتا بالبلاد وما قد ينشأ عنه من قرارات بإمكانية العودة للإغلاق مرة أخرى.

وأضاف البعض أن ظهور متحور دلتا دفع من يفكر فى شراء مستلزمات وأدوات جديدة للتوقف عن الشراء، لافتين إلى أنه فى حالة الرغبة فى الشراء فيكون الشراء من أصحاب الاماكن والمحلات التى تقوم بتصفية النشاط وتطرح محتويات تلك الأماكن للبيع .

وأعتبر البعض أنه من غير المتصور أن يقوم أى من أصحاب الكافتيريات والمقاهى والمسؤليين عنها بالإغلاق قبل صدور الإجراءات الخاصة بذلك ، موضحيين أن أى مشروع جديد يقرر أن يشرع فى تنفيذه صاحب المقهى سيكون فى حاجة لتوفير رأسمال ، فضلاً عن مدة زمنية تتراوح من 3 -4 أشهر لأنهاء الأوراق الخاصة بهذا المشروع مع الجهات المعنية.

فى البداية أكد عفت صلاح، سكرتير لجنة أصحاب المقاهي بغرفة تجارة الإسكندرية، أن التوقعات متشائمة بشأن إمكانية العودة للإغلاق مرة أخرى فى ظل التداعيات المحتملة لتأثير الموجة الرابعة من جائحة فيروس كورنا المتوقعة فى مصر ومتحور دلتا.

وأضاف صلاح أنه لن يقوم أى من أصحاب الكافتيريات والمقاهى والمسؤليين عنها بالإغلاق قبل صدور الإجراءات الخاصة بذلك ، وهو أمر من غير المتصور .

وأشار صلاح إلى أن أى مشروع جديد يقرر أن يشرع فى تنفيذه صاحب المقهى سيكون فى حاجة لتوفير رأسمال ، فضلاً عن مدة زمنية تتراوح من 3 -4 أشهر لأنهاء الأوراق الخاصة بهذا المشروع مع الجهات المعنية .

كما لفت سكرتير لجنة أصحاب المقاهي بغرفة تجارة الإسكندرية، إلى أن التوقعات السلبية وحالة القلق انعكس على البعض الذى لا يقوم بشراء أى أدوات أو مستلزمات جديدة للتشغيل.

وأشار صلاح إلى أن الجميع يقوم بالتشغيل وفقاً للأدولات الحالية الأمكانيات الموجودة لديه حتى يرى ما سيحدث فى الفترة المقبلة .

وأعتبر أن الأماكن المخالفة هى التى تحقق نسب تشغيل جيدة ، خاصة أنه لا يوجد من يتعرض لها على عكس الاماكن الملتزمة التى غير قادرة على العمل .

كما طالب، سكرتير لجنة أصحاب المقاهي بغرفة تجارة الإسكندرية، أن يتم ترخيص الكافتيريات والمقاهى حتى يمكن محاسبتهم ، وكذلك العديد من الأنشطة الأخرى التى ليس لديها تراخيص .

وأوضح صلاح أن الاهتمام باستصدار تراخيص للمحلات من شأنه أن يحقق دخل وإيراد للدولة بدلاً من التجاة لفرض غرامات بغرض تحصيلها .

وأشار صلاح إلى أن بعض أصحاب المقاهى يفكر فى الاغلاق نتيجة زيادة التكاليف وأستمرار تداعيات جائحة كونا تؤثر على البعض .

كما اعتبر سكرتير لجنة أصحاب المقاهي بغرفة تجارة الإسكندرية، أن أغلب المستأجريين سلموا الأماكن لملاكها أو قاموا بتخفيض الإيجار كما أوضح أن هناك أستقرار فى أكواب التيك واى باسعار تتراوح م 200 -250 للألف كوب و وأن اسبب فى ذلك الأستقرار هو تراجع حركة التشغيل ، لافتاً إلى أنه بالرغم من وجود الكورنا هناك من يتعامل مع الأكشاك لتدنى أسعارها

و جدير بالذكر أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، كشفت قبل نحو شهر عن ، أنه تم رصد حالات مصابة بالمتحور دلتا، لمصابين لهم تاريخ سفر خارج مصر.

وأضاف الدكتورة هالة زايد، خلال مؤتمر صحفي للحديث عن آخر مستجدات منظومة تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا،أن متحور «دلتا بلس”» انتشر في كل أنحاء العالم، وأنه تم رصد حالات مصابة بسلالة دلتا بلس في مصر خلال الأسابيع الماضية، مشيرةً إلى أن الوزارة رصدت أول حالة مصابة بمتحور “دلتا بلس” في منتصف شهر يوليو الماضي.

و من جانبه قال رامى أبو على عضو مجلس أدارة لجنة أصحاب المقاهي بغرفة تجارة الإسكندرية، أن هناك مخاوف بدأت تظهر فى أوساط أصحاب الكافتيرات والمقاهى مع إعلان وزارة الصحة قبل أسابع عن أحتمالية حدوث موجة رابعة من فيروس كورونا قريباً ، خاصة بعد الإعلان عن وجود متحور دلتا فى مصر.

وأعتبر أبو على أن التوقعات فى بعض أوساط أصحاب الكافتيرات والمقاهى أنه مع عودة العمل وفق مواعيد التشغيل الشتوية فإنه ستبدأ بعض الأجراءات والتشديد عليها .

وأضاف أن هذه الأجواء دفعت العديد من مستأجرى الأماكن على كورنيش المدينة والتى يخضع بعضها لعقود إيجارية ربع سنوية للتوقف عن تجديد تلك العقود مع دخول شهر سبتمبر الجارى .

وأرجع عضو مجلس أدارة لجنة أصحاب المقاهي بغرفة تجارة الإسكندرية، ذلك إلى صعودبة تدبير القيمة الإيجارية على أصحاب الأماكن ، نتيجة لارتفاع قيم إيجارات من ناحية ، علاوة على ما يطرأ من زيادات سنوية على فواتير بعض المرافق ومنها الكهرباء .

وأشار إلى أن تلك الأجواء تأتى فى ظل أوضاع لا يزال فيها البعض يسدد مديونيات من التأمينات الأجتماعية ، ولا تزال بعضها لديها مديونيات عن إيجارات سابقة لم تسددها .

ولفت أبو على إلى استمرار البعض فى بيع العدد ومكونات ومحتويات مقهاه للتصفية ، وخاصة بعض مقاهى الأماكن الشعبية الداخلية .

ولفت عضو مجلس أدارة لجنة أصحاب المقاهي بغرفة تجارة الإسكندرية، إلى أن ظهور متحور دلتا دفع من يفكر فى شراء مستلزمات وأدوات جديدة للتوقف عن الشراء .

ولفت إلى أنه فى حالة الرغبة فى الشراء فيكون الشراء من أصحاب الاماكن والمحلات التى تقوم بتصفية النشاط وتطرح محتويات تلك الأماكن للبيع .

واعتبر عضو مجلس إدارة لجنة أصحاب المقاهي بغرفة تجارة الإسكندرية، عدم وجود شراء لمستلزمات وأدوات جديدة يدل على عدم وجود أماكن جديدة تقوم بالفتح أو عدم وجود أماكن تقوم بالتطوير والتحديث .

وأشار إلى أن أسعار الأكواب ذات الأستخدات الواحد تشهد استقرارا ، وذلك نتيجة وجود منها وفرة حالياً نتيجة وجود مودين متعددين لها.

وأوضح عضو مجلس أدارة لجنة أصحاب المقاهي بغرفة تجارة الإسكندرية، أن العديد من أصحاب الكافتيرات والمقاهى يتمنى الخروج من الموسم الصيفى يكون قام بتعويض خسارة الأشهر الماضية ، والبعض يأمل فى الخروج من الصيف وقد غطى جزء من تكلفة ومصروفات الشتاء القادم .

وأشار إلى أن عدم التوسع فى منح اللقاح و ينعكس على العديد من الإجراءات والخطوات ، لافتاً إلى ان الشعبة لن تمانع فى توفير اللقاح لأعضائها والعاملين مقابل نظير مبلغ معقول فى حدود 200 جنيه للجرعتين للمستاهمة مع الدولة فى تحمل تلك التكاليف .