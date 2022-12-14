مقاهي الإسكندرية بمواجهة مونديال قطر.. إقبال معتاد يخالف توقعات تحقيق انفراجة كبيرة

أكد عضو لجنة المقاهي في الغرفه التجاريه بالإسكندرية ، أن المستويات التشغيلية أثناء مونديال قطر شهدت إقبالا معتاد ولم تحقق انفراجه كبيرة كما كان يتوقع البعض .

وقال رامي ابو علي مدير أحد الكافتيريات الشهيرة على الكورنيش وعضو لجنة المقاهي في الغرفه التجارية بالإسكندرية أنه قبيل أنطلاق مباريات كأس العالم قامت الشركة الناقلة للمباريات بزياده الإشتراكات التجاريه لتصل إلى نحو 28 ألفا، وقامت بزيادة الاشتراكات المنزلية إلى نحو ثلاث آلاف جنيه .

وأضاف أن موسم انطلاق مباريات كأس العالم وبدء عرضها لم يشهد زيادة في حركة الاقبال من المواطنين ومرتادي المقاهي ولم يشهد تحريك فى المستويات التشغيلية ، ولكن ما حدث مع بداية البطولة هو أن الأقبال كان في المستويات الطبيعيه مثل مستوى الأقبال العادي على مباريات الدوري الانجليزي او الدوري العام المصري لكره القدم .

ولفت إلى أن الأقبال في المستويات المعتاده رغم أن المباريات كانت تبدأ تبدأ من الظهيره وحتى الساعه 9:00 مساءا ، وهو ما خيب توقعات البعض الذى علق الآمال في أن تكون الحركة التشغيلية منتعشة خلال هذه الفترة .

وأوضح أبو على إلى أن هناك بعض المقاهي وأصحاب المنشات قاموا بعمل بعض الأستعدادات لإستقبال مباريات كأس العالم ما كلفهم أموال اضافيه وأستثمارات.

ولفت إلى أن أبرز هذه الأستعدادات شملت شراء شاشات عرض كبيرة وعمل صيانات على أحتياجات المقاهي والمعدات التي يتم أستخدامها على أساس أن هذا الموسم يمكن أن يتم تعويض هذه المصروفات مع بدء كاس العالم .

وأشار إلى أن ما زاد الوضع سوء هو لجوء بعض الكافيهات والكافيتريات إلى تقديم خصومات تصل إلى نحو 25% مع الأخذ فى الاعتبار الوضع الحالي في ظل ارتفاع الأسعار ونسب التشغيل حالياً الذى أصبح المجال لا يتحمل تخفيض مثل هذا الأمور .

ولفت إلى أن معنى أن يقوم البعض باللجوء لهذه التخفيضات في ظل وجود هذا الموسم دليل على وجود تراجع في حركه الأقبال والرواد تدفعهم لعمل عروض لكسب المزيد من العملاء والرواد من أماكن أخرى.

وأشار أبو علي إلى أن تلك الخصومات تأتي في ظل ارتفاع المصروفات التشغيلية.