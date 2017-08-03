مقاطعة قطر تهوي بمبيعات ليكزس في الدوحة 80%

خالد بدر الدينهوت مبيعات سيارات ليكزس اليابانية بحوالى 79.7 % خلال شهر يونيو الماضى لتهبط إلى 55 سيارة فقط، بعد أن أعلنت مصر والسعودية و الإمارات والبحرين مقاطعة حكومة الدوحة دبلوماسيا وتجاريا لاتهامها بدعم الإرهاب .وذكرت وكالة فوكاس 2 موف الأمريكية فى تقريرها الصادر هذا الأسبوع، أن أزمة ا

خالد بدر الدين

هوت مبيعات سيارات ليكزس اليابانية بحوالى 79.7 % خلال شهر يونيو الماضى لتهبط إلى 55 سيارة فقط، بعد أن أعلنت مصر والسعودية و الإمارات والبحرين مقاطعة حكومة الدوحة دبلوماسيا وتجاريا لاتهامها بدعم الإرهاب .

وذكرت وكالة فوكاس 2 موف الأمريكية فى تقريرها الصادر هذا الأسبوع، أن أزمة المقاطعة بين قطر وجيرانها من دول الخليج أدت إلى انهيار مبيعات معظم موديلات السيارات فى سوق قطر ولاسيما منذ 3 يونيو الماضى عندما بدأت هذه الأزمة، لدرجة أن مبيعات لكزس انخفضت بأكثر من 51 % خلال النصف الأول من العام الجارى لتنكمش إلى 888 وحدة وجاء معظم الانخفاض فى شهر يونيو الماضى .

ومن الموديلات العالمية الأخرى التى تراجعت مبيعاتها فى قطر بسبب أزمة المقاطعة خلال شهر يونيو الماضى، سيارات ميتسوبيشى اليابانية بحوالى 41.7 % فى يونيو وأكثر من 37.7 % خلال النصف الماضى لتنخفض إلى 311 وحدة و 2057 وحدة على الترتيب.

وهبطت أيضا مبيعات موديلات تويوتا اليابانية التى تستحوذ وحدها على 31 % من سوق السيارات القطرية – بحوالى 25 % خلال النصف الأول من هذا العام لتنزل إلى 9406 وحدة بانخفاض 23 % فى شهر يونيو الذى بدأت فيه أزمة المقاطعة.

ومع ذلك فقد قفزت موديلات هيونداى الكورية الجنوبية فى قطر بأكثر من 226 % خلال شهر يونيو الماضى لترتفع إلى 300 سيارة كما صعدت بحوالى 85 % خلال النصف الماضى من هذا العام لتتجاوز 1670 وحدة.